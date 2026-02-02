 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

Суд арестовал владельца сауны, где погибли пять подростков

Кемеровский суд арестовал владельца сауны, где погибли пять подростков
Фото: Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса
Фото: Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса

Кемеровский суд арестовал владельца сауны в Прокопьевске Алексея Долгачева. В сауне при пожаре погибли пять подростков. Арест продлится до 31 марта 2026 года, сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

«Суд… постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Долгачева Алексея Сергеевича… на 1 месяц 30 суток, то есть до 31 марта 2026 года», — сказала судья. Об аресте мужчины ходатайствовало следствие, сторона гособвинения поддержала эту позицию. Адвокат обвиняемого просил дать ему более мягкую меру пресечения.

Пятеро подростков погибли при пожаре в сауне в Кемеровской области
Общество
Фото:Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса

Несколькими часами ранее стало известно о задержании Долгачева. По версии следствия, он оказывал услуги, не соответствующие требованиям пожарной безопасности: в сауне не было средств тушения и эвакуационных выходов.

Накануне пятеро несовершеннолетних (15–17 лет) отравились в сауне угарным газом из-за возникшего пожара. Одной девушке удалось спастись. Администратор сауны пустила подростков в здание без родителей, добавила дрова и уголь в печь без контроля температуры, считает следствие. Когда начался пожар, подростки не смогли выбраться.

Администратору предъявили обвинение, ее задержали. Ей и владельцу сауны грозит до десяти лет лишения свободы. Следственные органы осмотрели здание, изъяли записи с камер наблюдения и необходимую документацию.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
гибель пожар Кемеровская область
