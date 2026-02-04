Минувшей ночью в Подмосковье температура опустилась до минус 28 градусов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Минувшей ночью в Московской области температура опустилась до минус 28,6 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Такое значение зафиксировали в поселке городского типа Черусти. В Серебряных Прудах минимальная температура составила минус 27,2 градуса.

В Москве в ночь на 4 февраля, по данным опорной метеостанции ВДНХ, минимальная температура воздуха опустилась до минус 18,5 градуса при норме минус 12,3. На других метеостанциях города показатели колебались от минус 16,7 градуса на Балчуге до минус 22,8 градуса в Бутово.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал , что первая пятидневка февраля в Москве может стать самой холодной в XXI веке. Он объяснил этот прогноз тем, что пик морозов еще впереди.

«В век глобального потепления более холодным начало последнего зимнего месяца было лишь однажды, в феврале 2012 года, тогда средняя температура воздуха за этот же период составила минус 20,2 градуса», — сказал синоптик.