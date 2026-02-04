 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Минувшей ночью в Подмосковье температура опустилась до минус 28 градусов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Минувшей ночью в Московской области температура опустилась до минус 28,6 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Такое значение зафиксировали в поселке городского типа Черусти. В Серебряных Прудах минимальная температура составила минус 27,2 градуса.

В Москве в ночь на 4 февраля, по данным опорной метеостанции ВДНХ, минимальная температура воздуха опустилась до минус 18,5 градуса при норме минус 12,3. На других метеостанциях города показатели колебались от минус 16,7 градуса на Балчуге до минус 22,8 градуса в Бутово.

Синоптики оценили, когда ждать потепление в Москве после сильных морозов
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что первая пятидневка февраля в Москве может стать самой холодной в XXI веке. Он объяснил этот прогноз тем, что пик морозов еще впереди.

«В век глобального потепления более холодным начало последнего зимнего месяца было лишь однажды, в феврале 2012 года, тогда средняя температура воздуха за этот же период составила минус 20,2 градуса», — сказал синоптик.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Московская область морозы синоптик Погода
Материалы по теме
«Яндекс Go» дал рекомендации по заказу такси в морозы
Общество
Ночью в Подмосковье похолодало до минус 30
Общество
Синоптик рассказал, когда в Москве немного потеплеет
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Суд арестовал руководителя сауны, где погибли подростки Общество, 12:01
Появилось видео с украинской делегацией на переговорах в Абу-Даби Политика, 12:00
«РИА Новости» узнало о закрытом режиме переговоров по Украине Политика, 11:57
Посадившего самолет под Новосибирском пилота позвали работать в Азию Общество, 11:57
«Зафлексить проект» и «апдейтнуть»: как офисы заговорили на языке зумеров Образование, 11:54
Украинская делегация прибыла в Абу-Даби Политика, 11:52
В России средняя стоимость нового автомобиля выросла на 13% за год Авто, 11:51
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Исследование РБК выявило лучшие платформы для старта онлайн-бизнеса Отрасли, 11:51
Неадекватные цены и жесткий отбор: какие квартиры трудно сдать в 2026-м Недвижимость, 11:47
ГТЛК, S7 и ОАК договорились о сотрудничестве по поставке Ту-214 Бизнес, 11:47
Глава Росавиации сообщил об уменьшении числа авиапроисшествий Общество, 11:43
Как на Сахалине вывезли застрявших на льдине 43 рыбаков. Видео Общество, 11:39
Биткоин обновил минимум с победы Трампа на выборах в 2024 году Крипто, 11:30
В Адыгее после атаки беспилотником сгорели 27 автомобилей Политика, 11:26