Синоптик предсказал самую холодную пятидневку в XXI веке

Первая пятидневка февраля в Москве может стать самой холодной в XXI веке

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Первая пятидневка февраля в Москве может стать самой холодной в XXI веке, поскольку пик морозов еще впереди, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В век глобального потепления более холодным начало последнего зимнего месяца было лишь однажды, в феврале 2012 года, тогда средняя температура воздуха за этот же период составила минус 20,2°», — отметил синоптик.

В ночь на 4 февраля минимальная температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции ВДНХ, была на 9–10 градусов ниже климатической нормы и к 6:00 опустилась до минус 18,5 градуса.

На других метеостанциях города минимальные значения колебались от минус 16,7 градуса на Балчуге до минус 22,8 градуса в Бутове. В Новой Москве, в Михайловском, температура достигла минус 25,9 градуса.

В Московской области самой холодной точкой стали Черусти, где зафиксировали минус 28,6 градуса. Самой теплой оказалась Немчиновка рядом с МКАД — минус 19,5 градуса. По прогнозам, жителям столичного региона предстоит пережить еще две ночи с температурой ниже минус 20 градусов.

Средняя температура воздуха за первые три дня февраля в столице составила минус 18,9 градуса, что на 12,2 градуса ниже многолетних значений.

Ранее синоптики рассказали РБК, что потепления в столичном регионе в течение недели не ожидается. Эксперты назвали этот период самым холодным согласно климатическим нормам.

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин предупредил, что, несмотря на возможное потепление, положительные значения будут слабыми. «Так как февраль месяц зимний, погода будет переменчивой, и потепление сменится возвратом холодов», — сказал он.

Заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд пояснил, что нынешние морозы в европейской части России обусловлены «по-настоящему холодными воздушными массами», которые переносит мощный антициклон, а также повышенным давлением, вследствие чего происходит охлаждение почвы и вымораживание приземного слоя воздуха.