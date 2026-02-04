Глава Брянской области сообщил о повреждении частных домов ударом ВСУ
В результате комбинированной атаки Вооруженных сил Украины на Брянскую область повреждения получили 20 частных домов и один многоквартирный, а также здание больницы и три машины сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Повреждено 20 частных домов, в одном многоквартирном доме — 27 квартир. Также повреждены окна в здании больницы. В Бежицком районе города Брянска осколки попали в три гражданских автомобиля», — рассказал он.
Губернатор добавил, что идет обследование территории, задействованы все экстренные и оперативные службы.
Утром 4 февраля Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли по Брянской области комбинированный удар системами реактивного залпового огня Himars, реактивными дронами самолетного типа и управляемыми ракетами большой дальности «Нептун».
Накануне при атаке дронов на агропромышленный холдинг «Мираторг» в Брянской области пострадал один человек. Речь идет о водителе агропредприятия, его госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.
