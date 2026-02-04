 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава Брянской области сообщил о повреждении частных домов ударом ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В результате комбинированной атаки Вооруженных сил Украины на Брянскую область повреждения получили 20 частных домов и один многоквартирный, а также здание больницы и три машины сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Повреждено 20 частных домов, в одном многоквартирном доме — 27 квартир. Также повреждены окна в здании больницы. В Бежицком районе города Брянска осколки попали в три гражданских автомобиля», — рассказал он.

Губернатор добавил, что идет обследование территории, задействованы все экстренные и оперативные службы.

Мирная жительница пострадала из-за дронов в Брянской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Утром 4 февраля Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли по Брянской области комбинированный удар системами реактивного залпового огня Himars, реактивными дронами самолетного типа и управляемыми ракетами большой дальности «Нептун».

Накануне при атаке дронов на агропромышленный холдинг «Мираторг» в Брянской области пострадал один человек. Речь идет о водителе агропредприятия, его госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Брянская область атака дронов беспилотники Нептун РСЗО HIMARS разрушения
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
При атаке БПЛА пострадали три многоквартирных дома в Старом Осколе
Политика
В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель грузовика
Политика
Гладков сообщил о росте числа погибших белгородцев с начала года
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Три крупных криптовалюты показали рост до 100% вопреки обвалу биткоина Крипто, 10:32
«Фенербахче» объявил о подписании контракта с чемпионом мира Н’Голо Канте Спорт, 10:27
Politico сообщило об оптимизме в США и Киеве перед переговорами с Россией Политика, 10:27
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $800 млрд Бизнес, 10:24
После обстрела ряд школ Белгородской области перевели на дистант Политика, 10:24
Самолет Уиткоффа прибыл в Абу-Даби Политика, 10:24
Мосгорсуд отменил приговор Татьяне Лазаревой Политика, 10:18
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Красноярском крае уволили вахтера школы после нападения ученицы с ножом Общество, 10:16
Заключенный исправительной колонии на Кубани планировал теракт и убийство Общество, 10:07
В Кузбассе оценили влияние схемы «вези или плати» на железной дороге Бизнес, 10:07
Поцелуй дементора. Почему даже один нытик разрушает работу команды Образование, 10:04
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
В России начнут серийное производство двигателей для БПЛА Технологии и медиа, 10:01
Названы районы Москвы — лидеры по снижению цен на новостройки в январе Недвижимость, 10:00