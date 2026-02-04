 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Reuters узнал, что Grok продолжает генерировать «раздевающий контент»

Reuters: чат-бот Grok продолжает создавать изображения сексуального характера
Фото: Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters

Чат-бот Илона Маска Grok продолжает создавать изображения сексуального характера, в том числе после прямых указаний на отсутствие согласия, сообщает Reuters.

После введения социальной сетью X новых ограничений девять репортеров агентства проверили работу Grok. Они установили, что, хотя публичный аккаунт чат-бота в X больше не создает такие изображения, сам Grok продолжает генерировать их по запросу, включая случаи, когда был предупрежден об уязвимости лиц или о том, что изображения будут использоваться для унижения.

Репортеры из США и Великобритании в январе отправляли Grok свои фотографии и просили изменить их так, чтобы изображенные выглядели в провокационных или унизительных позах. В первой серии тестов чат-бот создал такие изображения в 45 из 55 случаев, во второй — в 29 из 43. Reuters не смогло установить, с чем связано снижение показателей.

Аналогичные запросы были направлены конкурентам — чат-ботам ChatGPT, Gemini и Llama. Все они отказались создавать изображения без согласия и выдали предупреждения о недопустимости такого контента.

Индонезия начала снимать блокировку с Grok
Технологии и медиа
Фото:Donal Husni / Zuma / ТАСС

В начале января The Daily Telegraph писала, что в Великобритании обсуждают возможную блокировку X из-за создания через Grok изображений обнаженных женщин и детей, включая дипфейки с участием членов королевской семьи, политиков и знаменитостей. В конце января Еврокомиссия начала расследование в отношении чат-бота.

После критики в Х заявили, что ограничили возможности Grok. В соцсети также сообщили о блокировке генерации изображений сексуального характера в публичных постах и о дополнительных мерах в отдельных юрисдикциях, «где такой контент считается незаконным».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Grok искусственный интеллект соцсеть Х
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Стармер пригрозил взять чат-бот Grok под контроль из-за «раздевающего» ИИ
Технологии и медиа
Grok от Илона Маска уличили в неумеренном восхвалении своего создателя
Технологии и медиа
В ЕС начали расследование в отношении Grok Маска из-за «раздевающего» ИИ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
«Фенербахче» объявил о подписании контракта с чемпионом мира Н’Голо Канте Спорт, 10:27
Politico сообщило об оптимизме в США и Киеве перед переговорами с Россией Политика, 10:27
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $800 млрд Бизнес, 10:24
После обстрела ряд школ Белгородской области перевели на дистант Политика, 10:24
Самолет Уиткоффа прибыл в Абу-Даби Политика, 10:24
Мосгорсуд отменил приговор Татьяне Лазаревой Политика, 10:18
В Красноярском крае уволили вахтера школы после нападения ученицы с ножом Общество, 10:16
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Заключенный исправительной колонии на Кубани планировал теракт и убийство Общество, 10:07
В Кузбассе оценили влияние схемы «вези или плати» на железной дороге Бизнес, 10:07
Поцелуй дементора. Почему даже один нытик разрушает работу команды Образование, 10:04
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
В России начнут серийное производство двигателей для БПЛА Технологии и медиа, 10:01
Названы районы Москвы — лидеры по снижению цен на новостройки в январе Недвижимость, 10:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:57