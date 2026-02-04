После обстрела ряд школ Белгородской области перевели на дистант

Фото: Kira Hofmann / ZB / Global Look Press

В ряде районов Белгородской области школы и учреждения среднего профессионального образования переведены на дистанционный формат обучения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Решение было принято на фоне восстановительных работ после повреждений объектов энергетики. В дистанционном формате в течение дня будут работать школы и учреждения СПО в Ивнянском, Ракитянском, Краснояружском, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, Белгородском, Прохоровском, Корочанском и Яковлевском округах. Детские сады в этих районах переведены на режим дежурных групп.

Школы и детские сады в самом Белгороде продолжают работу в очном формате. При этом родители могут оставить детей дома, предупредив классного руководителя.

Гладков также отметил, что аварийные бригады коммунальных служб продолжают восстановительные работы, в течение дня возможны временные отключения. Он призвал жителей ориентироваться только на официальные сообщения органов власти.

Накануне вечером Белгород и Белгородская область подверглись обстрелу. В результате ракетного удара серьезные повреждения получил энергообъект. Никто не пострадал.

Вскоре мэр Белгород сообщил, что на фоне атаки в городе зафиксировали сбои в подаче электричества, воды и тепла.