В Белгороде после ракетного удара произошли сбои в подаче света и тепла

Фото: Антон Вергун / ТАСС

На фоне ракетного удара Вооруженных сил Украины в Белгорода зафиксировали сбои в подаче электричества, воды и тепла, сообщил мэр города Валентин Демидов.

«В результате повреждения на инфраструктурном объекте в некоторых частях города есть сбои подачи электроэнергии, технической воды и теплоснабжения, не работают светофоры», — написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнил Демидов, для обеспечения безопасности дорожного движения, пока электроснабжение не восстановят, на основных транспортных магистралях дежурят 34 регулировщика ГИБДД. Из-за неработающих светофоров ситуация на дорогах в темное время суток становится еще сложнее, предупредил мэр.

Материал дополнятся