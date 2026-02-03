В Белгороде после ракетного удара произошли сбои в подаче света и тепла
На фоне ракетного удара Вооруженных сил Украины в Белгорода зафиксировали сбои в подаче электричества, воды и тепла, сообщил мэр города Валентин Демидов.
«В результате повреждения на инфраструктурном объекте в некоторых частях города есть сбои подачи электроэнергии, технической воды и теплоснабжения, не работают светофоры», — написал он в своем телеграм-канале.
Как уточнил Демидов, для обеспечения безопасности дорожного движения, пока электроснабжение не восстановят, на основных транспортных магистралях дежурят 34 регулировщика ГИБДД. Из-за неработающих светофоров ситуация на дорогах в темное время суток становится еще сложнее, предупредил мэр.
Материал дополнятся
