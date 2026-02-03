Президент Ирана заявил о подготовке к переговорам с США

Масуд Пезешкиан (Фото: Zuma / TACC)

Тегеран начал подготовку к «справедливым и беспристрастным» переговорам с США, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в соцсети Х.

Он отметил, что сделал такое поручение в ответ на просьбы дружественных стран региона.

«В свете просьбы дружественных правительств региона ответить на предложение президента США о переговорах, я поручил государственному секретарю обеспечить справедливые и беспристрастные переговоры, основанные на принципах достоинства, мудрости и целесообразности», — написал он.

Пезешкиан добавил, что диалог должен строиться с учетом национальных интересов Ирана. Он подчеркнул, что переговоры возможны только при формировании подходящей атмосферы, свободной от угроз и «необоснованных ожиданий».

Накануне пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи Эсмаил Багаи сообщил, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном, вероятно, пройдут в Турции в ближайшие дни . По его словам, они будут вестись поэтапно, а ключевым приоритетом для исламской республики станет вопрос отмены санкций.

В конце января президент США Дональд Трамп заявил, что направил к Ирану американскую группировку — «огромную армаду» во главе с авианосцем Abraham Lincoln. Сказав об этом, глава Белого дома призвал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение без ядерного оружия, в противном случае республике, по словам Трампа, грозит более сильная атака, чем летом 2025 года.

В ответ министр иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи заявил, что Иран не будет вступать в прямые переговоры с США, пока Вашингтон продолжает угрожать, подчеркнув, что диалог возможен только на равноправной основе.