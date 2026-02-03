 Перейти к основному контенту
Протесты в Иране
Президент Ирана заявил о подготовке к переговорам с США

Пезешкиан: Тегеран начал подготовку к переговорам с США
Сюжет
Протесты в Иране
Масуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан (Фото: Zuma / TACC)

Тегеран начал подготовку к «справедливым и беспристрастным» переговорам с США, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в соцсети Х.

Он отметил, что сделал такое поручение в ответ на просьбы дружественных стран региона.

«В свете просьбы дружественных правительств региона ответить на предложение президента США о переговорах, я поручил государственному секретарю обеспечить справедливые и беспристрастные переговоры, основанные на принципах достоинства, мудрости и целесообразности», — написал он.

Пезешкиан добавил, что диалог должен строиться с учетом национальных интересов Ирана. Он подчеркнул, что переговоры возможны только при формировании подходящей атмосферы, свободной от угроз и «необоснованных ожиданий».

США дали понять Ирану, что готовы к встрече для обсуждения сделки
Политика
Дональд Трамп

Накануне пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи Эсмаил Багаи сообщил, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном, вероятно, пройдут в Турции в ближайшие дни. По его словам, они будут вестись поэтапно, а ключевым приоритетом для исламской республики станет вопрос отмены санкций.

В конце января президент США Дональд Трамп заявил, что направил к Ирану американскую группировку — «огромную армаду» во главе с авианосцем Abraham Lincoln. Сказав об этом, глава Белого дома призвал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение без ядерного оружия, в противном случае республике, по словам Трампа, грозит более сильная атака, чем летом 2025 года.

В ответ министр иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи заявил, что Иран не будет вступать в прямые переговоры с США, пока Вашингтон продолжает угрожать, подчеркнув, что диалог возможен только на равноправной основе.

Полина Дуганова
Иран Масуд Пезешкиан США переговоры
Масуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан
президент Ирана
29 сентября 1954 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
