МИД Ирана анонсировал начало переговоров с США

По словам представителя МИД Ирана, встреча может пройти в ближайшие дни в Турции. На них будут обсуждать угрозы и отмену санкций. Переговоры пройдут на фоне угрозы военного конфликта Вашингтона и Тегерана

Эсмаил Багаи (Фото: Zuma / ТАСС)

Переговоры между Ираном и США «вероятно» состоятся в Турции в ближайшие дни, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Эсмаил Багаи, передает Iran International.

По его словам, переговоры будут проходить «поэтапно». Он отметил, что, помимо «обсуждения угроз», для исламской республики вопрос об отмене санкций является «фундаментальным и неоспоримым приоритетом».

Переговоры, скорее всего, пройдут на уровне министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи и специального посланника США Стива Уиткоффа.

Американский президент Дональд Трамп в конце января сообщил, что в направлении Ирана движется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, и пригрозил Тегерану еще более сильной атакой, чем летом 2025-го. «Будем надеяться, что Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливое и равноправное соглашение — без ядерного оружия, — которое будет выгодно всем сторонам», — написал тогда Трамп.

Арагчи позднее сказал, что Иран не будет вступать в прямые переговоры с Соединенными Штатами, если Трамп не прекратит угрожать. По его мнению, переговоры по снижению напряженности между Ираном и США должны основываться на «справедливом и равноправном» подходе и не могут начинаться с угроз.

В конце декабря 2025 года в Иране вспыхнули массовые протесты, они возникли из-за недовольства экономической ситуацией. Тегеран обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Трамп грозил нанести удар по республике, если власти начнут жестко подавлять протесты.

Весной уже проходили переговоры между Ираном и США по иранской ядерной программе. Вашингтон требовал от Тегерана полностью отказаться от военного компонента ядерной программы. В Белом доме предупреждали, что нанесут по республике воздушные удары, если она откажется от переговоров.

В июне 2025 года США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана в рамках операции по нейтрализации ядерной угрозы, присоединившись к израильской военной кампании. Целями атаки стали подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ядерные амбиции Тегерана были уничтожены. По его словам, цель операции была в том, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия, а не в смене режима.