Клишас снова напомнил Миронову о невозможности вернуть смертную казнь
Вернуть смертную казнь в качестве высшей меры наказания в России сейчас невозможно. Так ответил лидеру партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Об этом он написал в телеграм-канале.
«Напомним уважаемому депутату», — написал Клишас, опубликовав ссылку на заявление председателя Верховного суда Игоря Краснова о том, что возвращение смертной казни в России невозможно.
По мнению Клишаса, Миронов, заявив о том, что смертная казнь для террористов и педофилов должна быть восстановлена в России, «вступил в активную стадию избирательного периода».
Клишас не впервые комментирует просьбы Миронова об отмене моратория на смертную казнь в России. Так, летом 2025 года, ссылаясь на письмо депутата, направленное на имя президента России Владимира Путина с просьбой пересмотреть позицию Конституционного суда о смертной казни, Клишас заявил, что Миронов обладает «особым политическим даром», если, обращаясь к гаранту Конституции, игнорирует решения Конституционного суда.
Мораторий на применение смертной казни действует с 1997 года.
30 января в Ленинградской области пропал девятилетний мальчик, чье тело нашли позднее в водоеме. Задержанный, по предварительным данным, 38-летний мужчина родом из Луганской области, переехал в Санкт-Петербург для работы в строительной сфере.
Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, сопряженном с похищением (п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — пожизненное заключение.
Задержанный признался в убийстве ребенка. Его задержали в Псковской области и доставили в управление уголовного розыска в Петербурге.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности
Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС
Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине
В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией
Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров
Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов