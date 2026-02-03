Клишас снова напомнил Миронову о невозможности вернуть смертную казнь

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Вернуть смертную казнь в качестве высшей меры наказания в России сейчас невозможно. Так ответил лидеру партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Об этом он написал в телеграм-канале.

«Напомним уважаемому депутату», — написал Клишас, опубликовав ссылку на заявление председателя Верховного суда Игоря Краснова о том, что возвращение смертной казни в России невозможно.

По мнению Клишаса, Миронов, заявив о том, что смертная казнь для террористов и педофилов должна быть восстановлена в России, «вступил в активную стадию избирательного периода».

Клишас не впервые комментирует просьбы Миронова об отмене моратория на смертную казнь в России. Так, летом 2025 года, ссылаясь на письмо депутата, направленное на имя президента России Владимира Путина с просьбой пересмотреть позицию Конституционного суда о смертной казни, Клишас заявил, что Миронов обладает «особым политическим даром», если, обращаясь к гаранту Конституции, игнорирует решения Конституционного суда.

Мораторий на применение смертной казни действует с 1997 года.

30 января в Ленинградской области пропал девятилетний мальчик, чье тело нашли позднее в водоеме. Задержанный, по предварительным данным, 38-летний мужчина родом из Луганской области, переехал в Санкт-Петербург для работы в строительной сфере.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, сопряженном с похищением (п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — пожизненное заключение.

Задержанный признался в убийстве ребенка. Его задержали в Псковской области и доставили в управление уголовного розыска в Петербурге.