В регионы России на фоне морозов обновили рекорд энергопотребления

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Установившиеся морозы привели к рекордному потреблению мощности в энергосистемах (ОЭС) Центра, Северо-Запада и четырех регионов, сообщила РБК пресс-служба «Системного оператора единой энергетической системы».

3 февраля в объединенной энергосистеме Центра рекорд потребления был обновлен уже в третий раз за зиму — там нагрузка выросла до 43 208 МВт, превысив предыдущий максимум января 2026 года на 746 МВт.

Четвертый за зиму пик был зафиксирован и в энергосистемах Москвы и Московской области, где потребление достигло 21 126 МВт. В Воронежской области показатель также вышел на исторический максимум — 2 216 МВт.

Накануне, 2 февраля, рекорд потребления мощности обновила ОЭС Северо-Запада — до 15 772 МВт, что на 121 МВт выше прежнего максимума от 5 января 2024 года. Тогда же новые пики нагрузки были зафиксированы в энергосистемах Санкт-Петербурга и Ленинградской области (8 358 МВт), а также Новгородской области (797 МВт).

«Основной причиной роста потребления мощности стали низкие температуры наружного воздуха», — говорится в сообщении.

В январе и начале февраля по во многих регионах России фиксировали сильные холода и аномальные осадки. Например, 29 января высота сугробов в Москве побила 70-летний рекорд, а в ночь на 3 февраля в Подмосковье была аномально холодная погода: синоптики зафиксировали минус 30 градусов.