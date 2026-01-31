 Перейти к основному контенту
В Москве прошла самая холодная ночь с начала зимы

Синоптик Леус: в Москве зафиксировали первые 20-градусные морозы с начала зимы
Фото: Александр Казаков / ТАСС
Фото: Александр Казаков / ТАСС

Минувшая ночь в Москве вновь побила температурный рекорд и стала самой холодной с начала зимы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Минимальная температура в Москве составила минус 20,4 градуса. «Это первые 20-градусные морозы нынешней зимы и самая низкая температура с начала зимы», — написал синоптик в своем телеграм-канале.

Еще более суровые морозы зафиксировали в Подмосковном городе Клин — там ночная температура опустилась до минус 30,1 градуса. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

Москвичей предупредили об аномальных морозах до минус 25 градусов
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В Москве и Московской области до вечера 3 февраля объявлен оранжевый уровень погодной опасности, предупреждающий об опасных метеорологических условиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

По данным сервиса «Яндекс погода», днем 31 января температура в Москве будет достигать от минус 15 до минус 19-20 градусов. В воскресенье, 1 февраля, она снизится до минус 21 градуса.

Александра Озерова
Подмосковье холода морозы Погода зима
