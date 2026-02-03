ТАСС узнал о прежних штрафах за нарушения директора школы в Уфе

Фото: Ильфат Кинзябаев / ТАСС

Директора уфимской гимназии, где школьник открыл по одноклассникам и преподавателю стрельбу из пневматического автомата, ранее штрафовали за нарушение требований к антитеррористической защищенности объекта, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Согласно материалам дела, в 2025 году суд назначил директору гимназии № 16 Марине Камаловой штраф в размере 30 тыс. руб. Женщина подала жалобу, однако суд отказался ее удовлетворить.

Тогда в ходе проверки учебного заведения были выявлены нарушения, включая отсутствие оборудования входа на территорию контрольно-пропускным пунктом, отсутствие оснащения въезда средством снижения скорости или противоаварийными устройствами, а также техническая невозможность въездных ворот обеспечить жесткую фиксацию в закрытом положении.

Утром 3 февраля девятиклассник пришел на урок в уфимскую гимназию с пластиковым пневматическим автоматом и открыл стрельбу. Подросток выстрелил в преподавателя и трех одноклассников, его задержали. По словам директора гимназии, мальчик учился средне и не показывал себя с отрицательной стороны.

При нападении никто не пострадал, сообщили власти республики. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев назвал буллинг одной из возможных причин случившегося. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что при установлении факта буллинга в учебном заведении все руководство школы будет уволено.

По факту нападения подростка на школу были возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности.