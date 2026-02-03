В Уфе девятиклассник открыл стрельбу в школе. Главное
В Уфе 3 февраля ученик девятого класса пришел в гимназию № 16 с пневматическим автоматом. Он выстрелил в учителя и одноклассников и взорвал петарду. Власти заявили, что пострадавших нет.
Что произошло
- Информация о происшествии в городской гимназии поступила в дежурную часть Управления МВД по Уфе около 11:00 местного времени (09:00 мск).
- По информации полиции, девятиклассник сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду.
- Молодого человека задержали прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудниками Росгвардии.
- Изначально сообщалось, что в результате нападения могли пострадать три человека, однако глава Башкирии Радий Хабиров и первый вице-премьер республики Урал Кильсенбаев опровергли эту информацию.
- «Здесь ЧОП работал, тревожная кнопка сработала, оповещения сработали. Оперативно вызвали службы охраны. Как говорят, в течение 10 минут приехали росгвардейцы. Парень сопротивления (при задержании) не оказывал», — рассказал Хабиров.
- Местное издание Ufa1 со ссылкой на источник сообщило, что школьник попал в педагога, серьезных ранений нет, только ссадина.
- Позднее Хабиров заявил, что подросток принес в школу «детский автомат», который стреляет маленькими пластиковыми пулями, поэтому металлодетектор на него не сработал. «Это не пневматика. Ущерба он причинить не может», — добавил он.
- Следственный комитет опубликовал фото оружия.
Как власти отреагировали на нападение
- Следственное управление СК России по Башкирии сообщило о возбуждении уголовных дел, «в том числе о халатности». «В настоящее время организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств», — добавили в ведомстве.
- На место происшествия выехали мэр Уфы Ратмир Мавлиев и зампрокурора Башкирии Андрей Маркин.
- В эфире телеканала UTV Мавлиев рассказал, что открывший стрельбу девятиклассник мог испытывать обиду на других школьников. «Девятиклассники обижали парня. Зашел вот с пневматической винтовкой и открыл огонь. Никто не пострадал», — сказал он.
- Глава Башкирии сообщил, что если будет установлен факт буллинга в школе, то все руководство образовательной организации будет уволено.
-
Директор гимназии № 16 Марина Камалова рассказала РБК, что подросток перешел на учебу в гимназию три с половиной года назад и за это время не показал себя «с отрицательной стороны». «Учился средне как все обычные дети, никаких проблем он не вызывал», — сказала она.
-
Версию буллинга в школе Камалова исключила. «У этого ребенка был свой круг общения, то есть он не был изгоем как сейчас об этом говорят и пишут, что буллинг и так далее. Ребенок был обычный как все девятиклассники», — добавила она.
- «На место происшествия выехали сотрудники министерства просвещения Республики Башкортостан, совместно с правоохранительными органами проводится работа по установлению всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в республиканском Минпросвещения.
Материал дополняется.
