 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Уфе девятиклассник открыл стрельбу в школе. Главное

Фото: Ильфат Кинзябаев / ТАСС
Фото: Ильфат Кинзябаев / ТАСС

В Уфе 3 февраля ученик девятого класса пришел в гимназию № 16 с пневматическим автоматом. Он выстрелил в учителя и одноклассников и взорвал петарду. Власти заявили, что пострадавших нет.

Что произошло

  • Информация о происшествии в городской гимназии поступила в дежурную часть Управления МВД по Уфе около 11:00 местного времени (09:00 мск).
  • По информации полиции, девятиклассник сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду.
  • Молодого человека задержали прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудниками Росгвардии.

В Уфе девятиклассник открыл стрельбу в школе. Главное
Video

  • Изначально сообщалось, что в результате нападения могли пострадать три человека, однако глава Башкирии Радий Хабиров и первый вице-премьер республики Урал Кильсенбаев опровергли эту информацию.
  • «Здесь ЧОП работал, тревожная кнопка сработала, оповещения сработали. Оперативно вызвали службы охраны. Как говорят, в течение 10 минут приехали росгвардейцы. Парень сопротивления (при задержании) не оказывал», — рассказал Хабиров.
  • Местное издание Ufa1 со ссылкой на источник сообщило, что школьник попал в педагога, серьезных ранений нет, только ссадина.
  • Позднее Хабиров заявил, что подросток принес в школу «детский автомат», который стреляет маленькими пластиковыми пулями, поэтому металлодетектор на него не сработал. «Это не пневматика. Ущерба он причинить не может», — добавил он.
  • Следственный комитет опубликовал фото оружия.

Фото: Следком Башкирии
Фото: Следком Башкирии

Как власти отреагировали на нападение

  • Следственное управление СК России по Башкирии сообщило о возбуждении уголовных дел, «в том числе о халатности». «В настоящее время организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств», — добавили в ведомстве.
  • На место происшествия выехали мэр Уфы Ратмир Мавлиев и зампрокурора Башкирии Андрей Маркин.

В Уфе девятиклассник открыл стрельбу в школе. Главное

  • В эфире телеканала UTV Мавлиев рассказал, что открывший стрельбу девятиклассник мог испытывать обиду на других школьников. «Девятиклассники обижали парня. Зашел вот с пневматической винтовкой и открыл огонь. Никто не пострадал», — сказал он.
  • Глава Башкирии сообщил, что если будет установлен факт буллинга в школе, то все руководство образовательной организации будет уволено.

  • Директор гимназии № 16 Марина Камалова рассказала РБК, что подросток перешел на учебу в гимназию три с половиной года назад и за это время не показал себя «с отрицательной стороны». «Учился средне как все обычные дети, никаких проблем он не вызывал», — сказала она.

  • Версию буллинга в школе Камалова исключила. «У этого ребенка был свой круг общения, то есть он не был изгоем как сейчас об этом говорят и пишут, что буллинг и так далее. Ребенок был обычный как все девятиклассники», — добавила она.

  • «На место происшествия выехали сотрудники министерства просвещения Республики Башкортостан, совместно с правоохранительными органами проводится работа по установлению всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в республиканском Минпросвещения.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности

Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии

Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»

Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
Кремль увидел «более опасный» мир с четверга из-за непродления ДСНВ Политика, 13:00
Гладков заявил об усилении защиты в приграничье Белгородской области Политика, 12:59
Костюков возглавит российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби Политика, 12:56
После нападения школьника на гимназию в Уфе возбудили уголовные дела Общество, 12:56
В Федерации легкой атлетики заявили о деле из-за смерти Балахничева Спорт, 12:53
Двух хирургов клиники в Москве отправят под суд из-за смерти пациента Общество, 12:53
Песков подтвердил, что второй раунд переговоров пройдет 4-5 февраля Политика, 12:52
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Кремль не получил от Индии уведомлений о прекращении закупок нефти Политика, 12:51
Почему топ-менеджерам пора отказаться от оплаты за присутствие на работеПодписка на РБК, 12:46
Как вести переговоры: 10 техник Образование, 12:43
«АГР» анонсировал появление нового автобренда Jeland в России Авто, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
ЦБ обсудил со страховщиками возможный отказ от ремонта по полисам ОСАГО Общество, 12:35
Панжинский назвал МОК и FIS глупцами из-за недопуска Большунова к Играм Спорт, 12:34