В Уфе девятиклассник открыл стрельбу в школе. Главное

Директор гимназии № 16 Марина Камалова рассказала РБК, что подросток перешел на учебу в гимназию три с половиной года назад и за это время не показал себя «с отрицательной стороны». «Учился средне как все обычные дети, никаких проблем он не вызывал», — сказала она.

Версию буллинга в школе Камалова исключила. «У этого ребенка был свой круг общения, то есть он не был изгоем как сейчас об этом говорят и пишут, что буллинг и так далее. Ребенок был обычный как все девятиклассники», — добавила она.