После нападения школьника на гимназию в Уфе возбудили уголовные дела

Фото: Ильфат Кинзябаев / ТАСС

Video

После нападения ученика уфимской гимназии № 16 с пневматическим автоматом на преподавателя и одноклассников были возбуждены уголовные дела, сообщили в СУ СК России по Башкирии.

«Возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности», — заявили в ведомстве.

Для установления всех обстоятельств произошедшего был организован комплекс следственных действий.

Во вторник, 3 февраля, ученик девятого класса пришел на урок в уфимскую гимназию с пластиковым пневматическим автоматом и выстрелил в учителя и трех одноклассников, сообщили в МВД Башкирии. Подростка задержали.

Власти республики сообщили об отсутствии пострадавших при нападении. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев прибыл на место происшествия и назвал буллинг одной из возможных причин случившегося.