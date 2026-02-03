После нападения школьника на гимназию в Уфе возбудили уголовные дела
После нападения ученика уфимской гимназии № 16 с пневматическим автоматом на преподавателя и одноклассников были возбуждены уголовные дела, сообщили в СУ СК России по Башкирии.
«Возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности», — заявили в ведомстве.
Для установления всех обстоятельств произошедшего был организован комплекс следственных действий.
Во вторник, 3 февраля, ученик девятого класса пришел на урок в уфимскую гимназию с пластиковым пневматическим автоматом и выстрелил в учителя и трех одноклассников, сообщили в МВД Башкирии. Подростка задержали.
Власти республики сообщили об отсутствии пострадавших при нападении. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев прибыл на место происшествия и назвал буллинг одной из возможных причин случившегося.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине
Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности
Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии
Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»
Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть
FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине