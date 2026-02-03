 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Девятиклассник с травматом напал на школу в Уфе

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Вооруженный школьник напал на учебное заведение в Уфе, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его информации, нападавший задержан.

Собеседник «Уфа онлайн» уточнил, что нападение совершил девятиклассник, у него был травматический пистолет. По данным издания, сначала раздался звук, похожий на взрыв. Затем школьник ворвался в здание учреждения и открыл стрельбу по находящимся внутри.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Уфа нападение
