Медведев заявил о неизменности условий переговоров по Украине
Условия урегулирования на Украине, которые сформулировал президент Российской Федерации Владимир Путин, остаются неизменными. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.
«А что касается условий, так они носят публичный характер. Они были впервые сформулированы президентом Российской Федерации, когда он выступал на коллегии в МИДе», — сказал Медведев.
Он добавил, что эти условия были переданы американским коллегам во время встречи в Анкоридже.
«И они [условия. — прим. РБК] остаются неизменными», — подчеркнул заместитель председателя Совбеза.
19 декабря Владимир Путин заявил, что Россия готова закончить украинский конфликт миром на основе российских предложений, изложенных летом 2024 года.
14 июня 2024 года Путин в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел изложил условия России для начала мирных переговоров и завершения конфликта на Украине. В их числе — вывод украинских войск со всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ; отказ Украины от вступления в НАТО и снятие антироссийских санкций.
