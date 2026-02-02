 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Медведев заявил о неизменности условий переговоров по Украине

Медведев: российские условия переговоров по Украине остаются неизменными
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Reuters)

Условия урегулирования на Украине, которые сформулировал президент Российской Федерации Владимир Путин, остаются неизменными. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

«А что касается условий, так они носят публичный характер. Они были впервые сформулированы президентом Российской Федерации, когда он выступал на коллегии в МИДе», — сказал Медведев.

Он добавил, что эти условия были переданы американским коллегам во время встречи в Анкоридже.

«И они [условия. — прим. РБК] остаются неизменными», — подчеркнул заместитель председателя Совбеза.

Путин заявил о готовности России закончить конфликт на Украине миром
Политика
Фото:Трансляция прямой линии президента России Владимира Путина

19 декабря Владимир Путин заявил, что Россия готова закончить украинский конфликт миром на основе российских предложений, изложенных летом 2024 года.

14 июня 2024 года Путин в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел изложил условия России для начала мирных переговоров и завершения конфликта на Украине. В их числе — вывод украинских войск со всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ; отказ Украины от вступления в НАТО и снятие антироссийских санкций.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
