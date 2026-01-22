В Нижнекамске ученик в школе напал с ножом на уборщицу
В Нижнекамске ученик в школе с ножом напал на уборщицу. Жертв нет, сообщает БИЗНЕС Online со ссылкой на источник. Об этом также пишет Татар-Информ.
«Сегодня в 8.56 в г. Нижнекамске Республики Татарстан в полицию поступило сообщение о том, что в одном из лицеев ученик нанес резаные раны одной из работниц», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по республике Татарстан.
По данным собеседника БИЗНЕС Online, пострадавшей женщине оказывают медицинскую помощь, а другие ученики школы закрылись с преподавателями в кабинетах.
Материал дополняется
