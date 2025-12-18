Суд арестовал напавшего на школьников в Одинцово подростка

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Тверской суд Москвы арестовал подростка, обвиняемого в нападении на Успенскую школу в Одинцово. Об этом сообщило «РИА Новости».

Суд заключил 15-летнего подростка под стражу. РБК обратился за комментарием в Мосгорсуд.

Трагедия произошла утром 16 декабря в Успенской средней общеобразовательной школе в поселке Горки-2 Одинцовского округа. Девятиклассник пришел в школу с ножом. Сначала он ранил охранника, а потом нанес ножевое ранение десятилетнему ученику. Четвероклассник погиб. Вскоре нападавшего задержали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство (ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК). Подросток дал признательные показания и рассказал о подготовке и деталях преступления.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал произошедшее в Одинцово «ужасной, запредельной жестокостью». Он пообещал, что семье погибшего мальчика предложат «любую помощь». Также соболезнования родителям четвероклассника выразил МИД России.