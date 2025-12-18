 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Суд арестовал напавшего на школьников в Одинцово подростка

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Тверской суд Москвы арестовал подростка, обвиняемого в нападении на Успенскую школу в Одинцово. Об этом сообщило «РИА Новости».

Суд заключил 15-летнего подростка под стражу. РБК обратился за комментарием в Мосгорсуд.

Трагедия произошла утром 16 декабря в Успенской средней общеобразовательной школе в поселке Горки-2 Одинцовского округа. Девятиклассник пришел в школу с ножом. Сначала он ранил охранника, а потом нанес ножевое ранение десятилетнему ученику. Четвероклассник погиб. Вскоре нападавшего задержали.

Подросток дал признательные показания о нападении на школу в Одинцово
Общество
Фото:Виталий Смольников / ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство (ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК). Подросток дал признательные показания и рассказал о подготовке и деталях преступления.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал произошедшее в Одинцово «ужасной, запредельной жестокостью». Он пообещал, что семье погибшего мальчика предложат «любую помощь». Также соболезнования родителям четвероклассника выразил МИД России.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Анастасия Карева
поножовщина Школа Одинцово Тверской суд Подмосковье убийство

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 14:09 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 14:09
Британия ввела санкции против «Татнефти» и «Русснефти» Политика, 14:23
Секс-блогера Сашу Казанцеву заочно приговорили к девяти годам колонии Политика, 14:23
Равиля Якубова назначили старшим тренером хоккейного «Динамо» Спорт, 14:20
Риелторы дали прогноз по ценам и спросу на жилье в Москве на 2026 год Недвижимость, 14:17
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии Общество, 14:14
Канцлер Австрии призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии по активам Политика, 14:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Как трансформируется IT-ландшафт российского бизнеса Отрасли, 14:09
Сервис Drivee составил карту вежливости российских городов Компании, 14:00
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Барщевский объяснил решение уйти с должности полпреда правительства в КС
РАДИО
 Политика, 13:59
Как «Щелкунчик» стал новогодним хитом: непростая история балета Стиль, 13:58
Госдума разрешила строить гостиницы на виноградниках Вино, 13:52
Суд арестовал напавшего на школьников в Одинцово подростка Общество, 13:50