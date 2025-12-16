 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Воробьев обратился к журналистам после трагедии в школе в Одинцово

Воробьев призвал журналистов при публикации кадров с места трагедии оценивать целесообразность этого, отметив, что такие видео приносят дополнительную боль близким погибшего. СПЧ потребовал удалить кадры нападения
Андрей Воробьев
Андрей Воробьев (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Нападение, произошедшее утром в школе в подмосковном Одинцово, — настоящая трагедия и «ужасная, запредельная жестокость», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он пообещал, что семье погибшего 11-летнего мальчика предложат «любую помощь». «Для всего Подмосковья это настоящая трагедия. Нужно проанализировать все, что к ней привело, и сделать все, чтобы такое больше не повторилось», — написал Воробьев в телеграм-канале.

Отдельно глава Подмосковья обратился к журналистам. «Перед тем как публиковать видео с места трагедии, важно понять, имеет ли это какое-то отношение к вашей профессии. Это нарушение закона и дополнительная боль для пострадавшей семьи», — подчеркнул он.

Нападение подростка с ножом на школу в Одинцово. Главное
Общество

Утром 16 декабря 15-летний подросток, вооруженный ножом и газовым баллончиком, напал на охранника и учеников Успенской средней общеобразовательной школы в поселке Горки-2. По данным СК, он нанес удары ножом охраннику и одному из учеников. Четвероклассник скончался. В МВД сообщали, что ему было десять лет. Нападавшего задержали. СК завел дело об убийстве и покушении на убийство (ст. 105 УК; ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК).

Подросток снял нападение на видео от первого лица. Кадры публиковали, в частности, телеграм-каналы RT и Mash. На них видно, как школьник подходит к группе учеников и спрашивает: «А кто вы по национальности?» Юношу пытается остановить охранник, нападавший распыляет в него газовый баллончик и атакует с ножом. После этого школьник вновь нападает на детей, бросаясь за ними в погоню.

Постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере потребовала, чтобы все телеграм-каналы удалили кадры нападения. «Понятия этичности и гуманизма должны быть общими у всех людей, независимо от профессионального статуса. <...> Мы требуем, чтобы телеграм-каналы удалили фото- и видеоматериалы убийства школьника. Мы также будем добиваться введения ответственности для блогеров за публикацию такого жестокого контента», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале СПЧ.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Андрей Воробьев Одинцово школы нападение СПЧ

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Напавшего с ножом школьника в Подмосковье проверят на экстремизм
Общество
МВД сообщило подробности нападения в школе в подмосковном Одинцово
Общество
Омбудсмен пообещала помощь пострадавшим при нападении на школу в Одинцово
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 14:26 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 14:26
Обстановка на месте нападения ученика на школу в Одинцове Общество, 14:31 
Зеленский предупредил о главной угрозе для Украины этой зимой Политика, 14:15
Каким будет пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 14:09
Все школы в Одинцово усилили безопасность после нападения с ножом Общество, 14:08
Госдума приняла закон о возврате земель жителям приграничных регионов Недвижимость, 14:08
Бывший глава департамента культуры Москвы останется под стражей Политика, 14:06
Финалист Кубка Гагарина назначил третьего за месяц тренера Спорт, 13:58
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
СПЧ призвал удалить видео убийства в подмосковной школе Общество, 13:58
Монеты года. Как и почему взлетала и падала криптовалюта Solana Крипто, 13:58
Главные фобии сотрудников: как с ними справляться руководителю Образование, 13:53
Клуб КХЛ расторг контракт с канадцем спустя полгода после подписания Спорт, 13:51
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Цифровой двойник актива: как технологии меняют управление добычей нефти Тренды, 13:33