Воробьев обратился к журналистам после трагедии в школе в Одинцово

Воробьев призвал журналистов при публикации кадров с места трагедии оценивать целесообразность этого, отметив, что такие видео приносят дополнительную боль близким погибшего. СПЧ потребовал удалить кадры нападения

Андрей Воробьев (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Нападение, произошедшее утром в школе в подмосковном Одинцово, — настоящая трагедия и «ужасная, запредельная жестокость», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он пообещал, что семье погибшего 11-летнего мальчика предложат «любую помощь». «Для всего Подмосковья это настоящая трагедия. Нужно проанализировать все, что к ней привело, и сделать все, чтобы такое больше не повторилось», — написал Воробьев в телеграм-канале.

Отдельно глава Подмосковья обратился к журналистам. «Перед тем как публиковать видео с места трагедии, важно понять, имеет ли это какое-то отношение к вашей профессии. Это нарушение закона и дополнительная боль для пострадавшей семьи», — подчеркнул он.

Утром 16 декабря 15-летний подросток, вооруженный ножом и газовым баллончиком, напал на охранника и учеников Успенской средней общеобразовательной школы в поселке Горки-2. По данным СК, он нанес удары ножом охраннику и одному из учеников. Четвероклассник скончался. В МВД сообщали, что ему было десять лет. Нападавшего задержали. СК завел дело об убийстве и покушении на убийство (ст. 105 УК; ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК).

Подросток снял нападение на видео от первого лица. Кадры публиковали, в частности, телеграм-каналы RT и Mash. На них видно, как школьник подходит к группе учеников и спрашивает: «А кто вы по национальности?» Юношу пытается остановить охранник, нападавший распыляет в него газовый баллончик и атакует с ножом. После этого школьник вновь нападает на детей, бросаясь за ними в погоню.

Постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере потребовала, чтобы все телеграм-каналы удалили кадры нападения. «Понятия этичности и гуманизма должны быть общими у всех людей, независимо от профессионального статуса. <...> Мы требуем, чтобы телеграм-каналы удалили фото- и видеоматериалы убийства школьника. Мы также будем добиваться введения ответственности для блогеров за публикацию такого жестокого контента», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале СПЧ.