Экс-зам госсекретаря назвала лучшее решение США по идее Путина о ракетах

Роуз Гетемюллер (Фото: Rod Lamkey - CNP / ТАСС)

Решение о том, что США нужно принять предложение российского президента Владимира Путина и добровольном продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), очевидно и «не требует раздумий», заявила бывший главный переговорщик США по договору, экс-замгоссекретаря по контролю над вооружениями Роуз Готтемюллер, передает The Financial Times.

По ее словам, США могут оказаться в более слабом положении, если две страны начнут гонку по увеличению количества ядерных боеголовок на своих ракетах и бомбардировщиках. «Россия может увеличивать число боеголовок быстрее, чем мы», — сказала Готтемюллер.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — соглашение между Россией и США, в котором прописано, как стороны будут сокращать свои стратегические наступательные вооружения. Документ подписали в 2010 году в Праге Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года; через десять лет его продлили еще на пять лет, больше возможности делать это не предусмотрено. Действие ДСНВ окончательно истекает 5 февраля 2026 года.

Материал дополняется