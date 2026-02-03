 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Белый дом сообщил, когда встретятся Трамп и президент Колумбии Петро

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Дональд Трамп 3 февраля проведет встречу с колумбийским лидером Густаво Петро. Это следует из расписания американского президента.

Переговоры пройдут в Овальном кабинете Белого дома. Встреча начнется в 11:00 по местному времени (19:00 мск).

Визит Петро Трамп анонсировал 8 января после телефонного разговора с колумбийским президентом. По словам американского лидера, Педро позвонил ему, чтобы «разъяснить ситуацию, связанную с наркотиками, а также другие разногласия».

Через неделю, 15 января, президент Колумбии заявил, что встреча состоится 3 февраля. Он подчеркнул, что намерен сделать так, чтобы колумбийцы «не страдали и жили в мире».

Как часто США проводили военные операции и насколько эффективны они были
База знаний
Фото:Maxwell Briceno / Reuters

3 января США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их вывезли в США, где пара предстанет перед судом по обвинению в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.

После этого Трамп заявил, что подобная операция могла бы быть проведена и в Колумбии. В ответ Петро пообещал «взять в руки оружие» и призвал страны Латинской Америки к объединению.

Анастасия Луценко
Дональд Трамп Густаво Петро встреча США Колумбия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
