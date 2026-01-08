Трамп обсудил по телефону с президентом Колумбии «ситуацию с наркотиками»

Дональд Трамп заявил, что поговорил по телефону с президентом Колумбии Густавом Петро и анонсировал встречу с ним в Белом доме. Об этом американский лидер рассказал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Густаво Педро позвонил ему, чтобы «разъяснить ситуацию, связанную с наркотиками, а также другие разногласия».

«Я оценил его звонок и тональность и с нетерпением жду встречи в ближайшем будущем», — написал он и сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс и министр иностранных дел Колумбии уже договорились о встрече, которая пройдет в Белом Доме.

Утром 3 января США захватили и вывезли из Венесуэлы президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес — их обвинили в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. После этого Трамп заявил, что было бы неплохо провести подобную операцию и в Колумбии.

«Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, который любит производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам, и он не сможет долго этим заниматься», — сказал он.

На это президент Колумбии пообещал «взять в руки оружие» и призвал Латинскую Америку объединиться. Он рассказал о приказах уволить нескольких полковников разведки за предоставление США ложной информации против Колумбии и «крупнейшем в мировой истории изъятии кокаина».