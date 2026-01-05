Президент Колумбии в ответ на угрозы Трампа пообещал взять оружие

Петро призвал Латинскую Америку объединиться и заявил о готовности взять в руки оружие, потому что «друзья не бомбят». Трамп после атаки на Венесуэлу назвал президента Колумбии «больным человеком, который производит кокаин»

Густаво Петро (Фото: Luisa Gonzalez / Reuters)

Президент Колумбии Густаво Петро пообещал «взять в руки оружие» после угроз властей США и захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом он написал на своей странице в Х (бывший Twitter).

«США — первая страна в мире, которая бомбила столицу Южной Америки за всю историю человечества. Даже [Биньямин] Нетаньяху, [Адольф] Гитлер, [Франсиско] Франко или [Антониу ди] Салазар этого не делали, — написал он. — Конституция обязывает вооруженные силы защищать государственный суверенитет. Хотя я не был солдатом, я знаю о войне и тайных операциях. Я поклялся никогда больше не прикасаться к оружию после мирного соглашения 1989 года, но ради нации я снова возьмусь за оружие, даже если мне это не нужно».

Петро подчеркнул, что не является нелегальным иммигрантом и не занимается наркоторговлей, в его собственности — единственный дом, а все доходы были обнародованы. По его словам, Латинская Америка должна объединиться, «иначе к ней будут относиться как к слуге и рабу, а не как к жизненно важному центру мира». «Друзья не бомбят», — отметил президент Колумбии.

Он рассказал о своих приказах об увольнении нескольких полковников разведки за предоставление США ложной информации против Колумбии и «крупнейшем в мировой истории изъятии кокаина». По его словам, если Вашингтон решит бомбить хотя бы одну из наркогруппировок без исчерпывающих разведданных, то убьет много детей, если атакует население, то тысячи людей превратятся в партизан, если арестует президента, «которого любит и уважает большая часть колумбийцев», то спровоцирует народный гнев.

«С этого момента каждый солдат в Колумбии получает приказ: любой командир вооруженных сил, предпочитающий американский флаг колумбийскому, будет немедленно уволен из рядов армии», — заключил Петро.

Утром 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в результате которой были нанесены удары по Венесуэле, захвачен и вывезен из страны ее лидер Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес. Их обвинили в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. 5 января они должны предстать перед судом в Нью-Йорке. На вопрос о возможности проведения следующей подобной операции в Колумбии президент США Дональд Трамп ответил фразой «звучит неплохо».

«Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, который любит производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам, и он не сможет долго этим заниматься», — сказал он, добавив, что США стремятся «иметь вокруг себя жизнеспособные и успешные страны, где нефть может свободно добываться».

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес обвинил США в «преступной военной агрессии». И.о. президента стала вице-президент Делси Родригес. Она призвала Трампа к сотрудничеству и подчеркнула, что венесуэльцы «заслуживают мира, а не войны». Операцию США осудили многие страны, в том числе Россия и Китай.