Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Президент Колумбии в ответ на угрозы Трампа пообещал взять оружие

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Петро призвал Латинскую Америку объединиться и заявил о готовности взять в руки оружие, потому что «друзья не бомбят». Трамп после атаки на Венесуэлу назвал президента Колумбии «больным человеком, который производит кокаин»
Густаво Петро
Густаво Петро (Фото: Luisa Gonzalez / Reuters)

Президент Колумбии Густаво Петро пообещал «взять в руки оружие» после угроз властей США и захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом он написал на своей странице в Х (бывший Twitter).

«США — первая страна в мире, которая бомбила столицу Южной Америки за всю историю человечества. Даже [Биньямин] Нетаньяху, [Адольф] Гитлер, [Франсиско] Франко или [Антониу ди] Салазар этого не делали, — написал он. — Конституция обязывает вооруженные силы защищать государственный суверенитет. Хотя я не был солдатом, я знаю о войне и тайных операциях. Я поклялся никогда больше не прикасаться к оружию после мирного соглашения 1989 года, но ради нации я снова возьмусь за оружие, даже если мне это не нужно».

Петро подчеркнул, что не является нелегальным иммигрантом и не занимается наркоторговлей, в его собственности — единственный дом, а все доходы были обнародованы. По его словам, Латинская Америка должна объединиться, «иначе к ней будут относиться как к слуге и рабу, а не как к жизненно важному центру мира». «Друзья не бомбят», — отметил президент Колумбии.

Он рассказал о своих приказах об увольнении нескольких полковников разведки за предоставление США ложной информации против Колумбии и «крупнейшем в мировой истории изъятии кокаина». По его словам, если Вашингтон решит бомбить хотя бы одну из наркогруппировок без исчерпывающих разведданных, то убьет много детей, если атакует население, то тысячи людей превратятся в партизан, если арестует президента, «которого любит и уважает большая часть колумбийцев», то спровоцирует народный гнев.

«С этого момента каждый солдат в Колумбии получает приказ: любой командир вооруженных сил, предпочитающий американский флаг колумбийскому, будет немедленно уволен из рядов армии», — заключил Петро.

«Родина в хороших руках, папа» и суд над Мадуро в США. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

Утром 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в результате которой были нанесены удары по Венесуэле, захвачен и вывезен из страны ее лидер Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес. Их обвинили в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. 5 января они должны предстать перед судом в Нью-Йорке. На вопрос о возможности проведения следующей подобной операции в Колумбии президент США Дональд Трамп ответил фразой «звучит неплохо».

«Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, который любит производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам, и он не сможет долго этим заниматься», — сказал он, добавив, что США стремятся «иметь вокруг себя жизнеспособные и успешные страны, где нефть может свободно добываться».

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес обвинил США в «преступной военной агрессии». И.о. президента стала вице-президент Делси Родригес. Она призвала Трампа к сотрудничеству и подчеркнула, что венесуэльцы «заслуживают мира, а не войны». Операцию США осудили многие страны, в том числе Россия и Китай.

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Колумбия США Венесуэла Густаво Петро Дональд Трамп наркоторговля
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
