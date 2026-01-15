 Перейти к основному контенту
Политика
0

Президент Колумбии назвал дату встречи с Трампом в Вашингтоне

Президент Колумбии встретится с Трампом в Белом доме 3 февраля
Густаво Петро
Густаво Петро (Фото: Marcelo Hernandez / Getty Images)

Президенты Колумбии и США Густаво Петро и Дональд Трамп встретятся в Белом доме 3 февраля. Об этом сообщил колумбийский лидер NTN24.

«Встреча состоится 3 февраля. Мы увидим результаты этой важной встречи. Мое намерение состоит в том, чтобы колумбийцы в целом, где бы они ни находились в стране, не страдали и жили в мире», — заявил Петро.

Глава Колумбии опубликовал фото ягуара и орлана после разговора с Трампом
Политика

О визите Петро ранее объявил сам Трамп после телефонного разговора с колумбийским коллегой. Глава Белого дома отметил, что обсуждал с Петро ситуацию с наркотиками и другие разногласия, и выразил готовность к предстоящей встрече. Тогда же Трамп сообщил, что подготовкой к встрече уже занялись американский госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел Колумбии Роса Иоланда Вильявисенсио.

3 января США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. После этого Трамп заявил, что подобная операция могла бы быть проведена и в Колумбии. «Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, который любит производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам, и он не сможет долго этим заниматься», — сказал он.

В ответ Петро пообещал «взять в руки оружие» и призвал страны Латинской Америки к объединению. Он также сообщил об увольнении нескольких представителей разведки за предоставление США ложной информации о Колумбии и о «крупнейшем в мировой истории изъятии кокаина».

