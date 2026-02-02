Совершившим смертельное ДТП грузовиком управлял лишенный прав водитель

За рулем грузовика, попавшего в ДТП, при котором погибли пять человек, находился 50-летний водитель, ранее лишенный права на управление транспортным средством за пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба МВД Красноярского края в телеграм-канале.

«Срок лишения истек в августе прошлого года, однако водительское удостоверение он так и не восстановил», — сообщили в министерстве.

Кроме того, МВД сообщило, что среди погибших — трое несовершеннолетних. Ранее МВД сообщало, что 18 лет не было четверым погибшим.

«По уточненным данным, в серьезном дорожно-транспортном происшествии из пяти погибших трое несовершеннолетние, еще двое в возрасте 18 лет и 31 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, шесть человек были госпитализированы с различными травмами.

МВД сообщило, что следователи возбудили дело по п. «б» ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса России — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженное с оставлением места его совершения.

К моменту подготовки этого материала ни МВД, ни СК не сообщали, что водитель оставил место аварии.

До этого МВД сообщало о возбуждении дела по ч. 5 ст. 264 УК — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В сообщении регионального отделения СК также говорится о возбуждении дела по ч. 5 ст. 264 УК.

Причиной автокатастрофы стал выезд на встречную полосу отсоединившегося от грузовика прицепа с модульным домом и его последующее столкновение с пассажирской «Газелью».