В аэропорту Калуги приостановили полеты

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги (Грабцево). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в телеграм-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написала пресс-служба.

В публикации отметили, что введенные меры нужны для поддержания безопасности полетов. Ограничения на прием и выпуск самолетов в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак дронов.

Последний раз полеты в Калуге приостанавливали 31 января. Тогда ограничения ввели два раза за один день. Первый раз они продлились около двух с половиной часов, за это время над Калужской областью сбили пять беспилотников. Второй раз они продлились полчаса.