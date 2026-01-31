Над Россией сбили 41 дрон за вечер
Средства ПВО сбили над территорией России 41 беспилотник самолетного типа в период с 17.00 мск до 20.00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше всего беспилотников — 13 — сбили над Брянской областью. Еще девять дронов уничтожили над территорией Курской области. Семь аппаратов перехватили над Белгородской областью, еще пять — над Калужской.
Четыре дрона сбили над Орловской областью, два — над Липецкой. Один беспилотник уничтожили над территорией Воронежской области.
В Железногорске Курской области жителей трех многоквартирных домов эвакуировали из-за упавшего во дворе украинского дрона. До этого повреждения при падении обломков беспилотника получили окна жилых домов в Курске.
Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, дроны в регионе сбили над Людиновском, Сухиничском и Ульяновском округами. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
