Военная операция на Украине⁠,
0

Над Россией сбили 41 дрон за вечер

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства ПВО сбили над территорией России 41 беспилотник самолетного типа в период с 17.00 мск до 20.00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего беспилотников — 13 — сбили над Брянской областью. Еще девять дронов уничтожили над территорией Курской области. Семь аппаратов перехватили над Белгородской областью, еще пять — над Калужской.

Четыре дрона сбили над Орловской областью, два — над Липецкой. Один беспилотник уничтожили над территорией Воронежской области.

Хинштейн сообщил об эвакуации из трех многоквартирных домов из-за дрона
Политика
Фото:Hinshtein / Telegram

В Железногорске Курской области жителей трех многоквартирных домов эвакуировали из-за упавшего во дворе украинского дрона. До этого повреждения при падении обломков беспилотника получили окна жилых домов в Курске.

Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, дроны в регионе сбили над Людиновском, Сухиничском и Ульяновском округами. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
атака БПЛА Минобороны
