В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты
В аэропорту Калуги (Грабцево) сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
В ведомстве уточнили, что меры вводили для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на прием и выпуск рейсов в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
31 января в авиагавани Калуги дважды приостанавливали полеты. Первый раз ограничения ввели в 18:10, они действовали чуть менее двух с половиной часов.
За это время над Калужской областью российские средства ПВО сбили пять БПЛА. Губернатор Владислав Шапша рассказал что, дроны уничтожили над Людиновском, Сухиничском и Ульяновском округами. «На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал глава области в своем телеграм-канале.
В 22:14 Росавиация вновь приостановила полеты в аэропорту Калуги. Спустя 30 минут ограничения сняли.
