 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Пять аэропортов России возобновили полеты после ограничений

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Геленджика, Краснодара (Пашковский), Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Три аэропорта Кавказа приостановили полеты на фоне угрозы атаки дронов
Политика

О принятых мерах Росавиация сообщала с вечера 1 февраля. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Режим такой опасности, в частности, был объявлен в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Ранним утром 2 февраля глава последней республики сообщил об отбое сигнала.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Запрет полетов Росавиация аэропорты
Материалы по теме
Три аэропорта Кавказа приостановили полеты на фоне угрозы атаки дронов
Политика
Над Россией за пять часов сбили 23 дрона
Политика
Росавиация рассказала о подготовке запуска интернета на борту самолетов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Синоптик рассказал о самом морозном дне зимы в Москве Город, 07:49
Губернатор сообщил об атаке беспилотников на Старый Оскол Политика, 07:41
Глава Минздрава пояснил, как и кому будет помогать ИИ при обследованиях Общество, 07:30
«Не удивлюсь оценке $2 трлн». Сделает ли SpaceX 2026-й годом IPOПодписка на РБК, 07:30
Синоптики предупредили об аномально-холодной погоде в Москве Общество, 07:27
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
В аэропорту Орландо из-за холода сработала пожарная тревога Общество, 07:09
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Короли мира. Доходы CEO растут в 40 раз быстрее, чем у обычных работниковПодписка на РБК, 07:01
Мурашко рассказал о двух новых анализах для женщин по ОМС Общество, 07:01
Пять аэропортов России возобновили полеты после ограничений Политика, 06:33
Hyundai Motor не стала выкупать обратно завод в Петербурге Политика, 06:19
В Думе предложили обязать взыскивать выплаты по ОСАГО с виновников Общество, 06:05
При атаке БПЛА пострадали три многоквартирных дома в Старом Осколе Политика, 05:42
На Солнце после 17 мощных выбросов произошла вспышка высшего X-класса Общество, 05:29