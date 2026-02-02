Пять аэропортов России возобновили полеты после ограничений

Аэропорты Геленджика, Краснодара (Пашковский), Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

О принятых мерах Росавиация сообщала с вечера 1 февраля. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Режим такой опасности, в частности, был объявлен в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Ранним утром 2 февраля глава последней республики сообщил об отбое сигнала.