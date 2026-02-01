 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Мурманской области подключили еще одну ЛЭП после аварии

Энергетики подключили еще одну линию электропередачи (ЛЭП) для восстановления электроснабжения Мурманска, сообщает пресс-служба «Россети Северо-Запад» в телеграм-канале.

«Завершили монтаж провода и подали напряжение. Перераспределили нагрузку и усилили схему электроснабжения Мурманска», — говорится в сообщении.

Специалисты продолжают работы на еще двух ЛЭП, после подключения которых электроснабжение Мурманска будет полностью восстановлено. В «Россетях» подчеркнули, что две опоры уже собраны, однако сейчас энергетики скорректировали график установки в связи со штормовым предупреждением. Из-за сильного ветра конструкции поднимать нельзя.

В Мурманской области полностью вернули электричество после аварии
Общество

Утром 31 января Мурманск и Североморск второй раз за месяц частично остались без электричества. В Мурманске власти открыли пункты помощи и полевые кухни, отключили уличное освещение для перераспределения мощности, временно приостановили работу гипермаркетов и скорректировали движение общественного транспорта.

В Североморске также отключали освещение, часть домов осталась без света, а в районе Большое Сафоново возникли проблемы с теплоснабжением. Власти сообщили, что причиной отключения электроэнергии в Мурманской области стало повреждение защитного троса на линии электропередачи.

«Россети» вечером 31 января сообщили о возобновлении подачи напряжения обесточенным потребителям в Мурманске и Североморске после повторного технологичного нарушения.

Ранее, 23 января, регион уже был частично обесточен из-за обрушения опор ЛЭП, восстановительные работы продолжаются.

Софья Полковникова
ЛЭП Мурманская область электроснабжение
