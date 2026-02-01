В Мурманской области подключили еще одну ЛЭП после аварии
Энергетики подключили еще одну линию электропередачи (ЛЭП) для восстановления электроснабжения Мурманска, сообщает пресс-служба «Россети Северо-Запад» в телеграм-канале.
«Завершили монтаж провода и подали напряжение. Перераспределили нагрузку и усилили схему электроснабжения Мурманска», — говорится в сообщении.
Специалисты продолжают работы на еще двух ЛЭП, после подключения которых электроснабжение Мурманска будет полностью восстановлено. В «Россетях» подчеркнули, что две опоры уже собраны, однако сейчас энергетики скорректировали график установки в связи со штормовым предупреждением. Из-за сильного ветра конструкции поднимать нельзя.
Утром 31 января Мурманск и Североморск второй раз за месяц частично остались без электричества. В Мурманске власти открыли пункты помощи и полевые кухни, отключили уличное освещение для перераспределения мощности, временно приостановили работу гипермаркетов и скорректировали движение общественного транспорта.
В Североморске также отключали освещение, часть домов осталась без света, а в районе Большое Сафоново возникли проблемы с теплоснабжением. Власти сообщили, что причиной отключения электроэнергии в Мурманской области стало повреждение защитного троса на линии электропередачи.
«Россети» вечером 31 января сообщили о возобновлении подачи напряжения обесточенным потребителям в Мурманске и Североморске после повторного технологичного нарушения.
Ранее, 23 января, регион уже был частично обесточен из-за обрушения опор ЛЭП, восстановительные работы продолжаются.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции