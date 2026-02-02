 Перейти к основному контенту
0

Экс-полковника МВД Захарченко отправили в ШИЗО

Дмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко поместили в штрафной изолятор, подтвердил его адвокат Олег Середа.

«Это в связи с тем, что он не представился должным образом, по крайней мере так мне пояснили», — сказал он.

В июле «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы сообщало, что в заключении ФКУ ИК-5 УФСИН России по Мордовии Захарченко характеризуется отрицательно — к нему уже неоднократно применялись дисциплинарные взыскания.

ФСИН заявила об отсутствии угрозы безопасности экс-полковнику Захарченко
Общество
Дмитрий Захарченко

Захарченко, будучи сотрудником антикоррупционного главка (управление «Т»), обвинялся в получении денег от ресторанного бизнеса и за покровительство другим структурам. Его задержали осенью 2016 года — за несколько эпизодов коррупции.

У семьи экс-полковника было изъято в пользу государства 11 квартир, крупные суммы денег в разной валюте (более €2 млн, $140 млн, а также более 350 млн руб.), золотой слиток и другое имущество.

В июне 2019-го Захарченко осудили на 13 лет колонии. В октябре того же года Мосгорсуд уменьшил срок на шесть месяцев.

Суд в Москве в мае 2022 года в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима: добавилось 3,5 года по новым обвинениям — два эпизода получения взяток.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Дмитрий Захарченко МВД ШИЗО адвокаты взятка
