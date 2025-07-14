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ФСИН заявила об отсутствии угрозы безопасности экс-полковнику Захарченко

Дмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Информация, распространяемая СМИ, об угрозе безопасности осужденного за взятки бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко не соответствует действительности, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Мордовия.

В сообщении говорится, что «личная безопасность осужденного Захарченко Д. обеспечивается в соответствии со статьей 13 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации». Статья 13 УИК — право осужденных на личную безопасность.

Кроме того, условия, в которых содержат Захарченко в исправительном учреждении, обеспечены в соответствии с законом, никто не нарушает права осужденного, не причиняет ему моральный или физический вред, добавили в УФСИН.

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