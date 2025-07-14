ФСИН заявила об отсутствии угрозы безопасности экс-полковнику Захарченко
Информация, распространяемая СМИ, об угрозе безопасности осужденного за взятки бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко не соответствует действительности, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Мордовия.
В сообщении говорится, что «личная безопасность осужденного Захарченко Д. обеспечивается в соответствии со статьей 13 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации». Статья 13 УИК — право осужденных на личную безопасность.
Кроме того, условия, в которых содержат Захарченко в исправительном учреждении, обеспечены в соответствии с законом, никто не нарушает права осужденного, не причиняет ему моральный или физический вред, добавили в УФСИН.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском
Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»
Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»
Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит
Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования
МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти
Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»
Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»
Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов