СК задержал администратора сауны, где погибли пять подростков
Задержана администратор частной сауны в городе Прокопьевске Кемеровской области, где при пожаре погибли пять подростков, сообщает пресс-служба регионального отделения Следственного комитета. Ей 36 лет.
«31 января 2026 года после тушения пожара в частной сауне по улице Кубанской в Прокопьевске были обнаружены тела 5 несовершеннолетних посетителей в возрасте от 15 до 17 лет. Одной девушке удалось спастись», — сказано в сообщении.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальная санкция — до десяти лет лишения свободы.
Осмотрено здание, изъяты записи с камер видеонаблюдения и необходимая документация. Следователи допрашивают свидетелей. По предварительным данным, деятельность сауны велась с нарушением требований противопожарной безопасности. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении задержанной обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают местонахождение владельцев сауны.
При пожаре в сауне в Прокопьевске огонь охватил 70 кв. м, к тушению привлекли 38 пожарных и 12 единиц техники.
