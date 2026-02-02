 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Задержан владелец бани, где погибли пять подростков в Прокопьевске. Видео

Появилось видео с задержанным владельцем бани, где сгорели пять подростков

Задержан владелец бани, где погибли пять подростков в Прокопьевске. Видео
Video

Правоохранители задержали владельца сауны в Прокопьевске Кемеровской области, где погибли пятеро подростков, а также его брата. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, они оказывали услуги, не соответствующие требованиям пожарной безопасности: сауна не была оснащена средствами тушения и эвакуационными выходами.

Задержан владелец сауны в Прокопьевске, где погибли пять подростков
Общество

Накануне пятеро несовершеннолетних (15–17 лет) отравились угарным газом в сауне. Администратор пустила их без родителей, зная о нарушениях, добавила дрова и уголь в печь, не контролируя температуру, полагает следствие. Возник пожар, подростки не смогли выбраться. Ей предъявлено обвинение.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Теги
баня пожар Кемеровская область
Материалы по теме
Задержан владелец сауны в Прокопьевске, где погибли пять подростков
Общество
Губернатор отстранил от работы директора интерната в Прокопьевске
Общество
В интернате Прокопьевска в Кузбассе за месяц умерли девять человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Аксаков заявил о рисках от использования карт Visa и Mastercard Финансы, 10:48
Как уволиться, если работа не нравится и хочется уйти Образование, 10:47
Текучесть кадров: где система найма дает сбой и как это исправитьПодписка на РБК, 10:33
Почему банки массово блокируют счета и как не попасть под ограничения Компании, 10:30
Россиянин прервал рекордную серию в НБА и забросил мяч в свое кольцо Спорт, 10:26
На президентских выборах в Коста-Рике лидирует соратница Чавеса Политика, 10:16
Время летунов. Почему частая смена работы стала выигрышной стратегией Образование, 10:14
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Как клининг перестал быть рынком дешевой рабочей силы Отрасли, 10:12
Вспышка на Солнце после мощных выбросов. Видео Технологии и медиа, 10:08
Дмитриев сообщил, что улетает в Москву Политика, 10:08
Медведев заявил о незаинтересованности России в глобальном конфликте Политика, 10:05
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Трамп пригрозил судом ведущему премии «Грэмми» из-за упоминания Эпштейна Политика, 10:03
Топ-менеджеры крупнейших компаний спрогнозировали ослабление рубля Экономика, 10:00