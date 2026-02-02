Появилось видео с задержанным владельцем бани, где сгорели пять подростков

Задержан владелец бани, где погибли пять подростков в Прокопьевске. Видео

Video

Правоохранители задержали владельца сауны в Прокопьевске Кемеровской области, где погибли пятеро подростков, а также его брата. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, они оказывали услуги, не соответствующие требованиям пожарной безопасности: сауна не была оснащена средствами тушения и эвакуационными выходами.

Накануне пятеро несовершеннолетних (15–17 лет) отравились угарным газом в сауне. Администратор пустила их без родителей, зная о нарушениях, добавила дрова и уголь в печь, не контролируя температуру, полагает следствие. Возник пожар, подростки не смогли выбраться. Ей предъявлено обвинение.