Переговоры России и Украины⁠,
0

Дмитриев сообщил, что улетает в Москву

Дмитриев сообщил, что улетает в Москву после встречи с делегацией США в Майами
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Кирилл Дмитриев / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: Кирилл Дмитриев / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что улетает в Москву после встречи с делегацией США в Майами.

Дмитриев опубликовал фотографию карты с бортом в районе штата Массачусетс и подписал: «В Москву».

31 января Дмитриев сообщил, что прибыл в Майами. Как писал Reuters со ссылкой на источники, он приехал в США для встреч с членами администрации американского президента. Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Дмитриев провел в Майами «продуктивные и конструктивные встречи». Сам Дмитриев также назвал встречу «конструктивной».

Зеленский назвал даты следующих мирных переговоров России, США и Украины
Политика
Владимир Зеленский

На воскресенье, 1 февраля, был намечен новый раунд переговоров по Украине. Днем 1 февраля украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что трехсторонняя встреча состоится 4–5 февраля в Абу-Даби.

Позднее ТАСС сообщил, что раунд трехсторонних переговоров перенесен по согласию сторон.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Кирилл Дмитриев переговоры Москва Военная операция на Украине
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
