Дмитриев сообщил, что улетает в Москву
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что улетает в Москву после встречи с делегацией США в Майами.
Дмитриев опубликовал фотографию карты с бортом в районе штата Массачусетс и подписал: «В Москву».
31 января Дмитриев сообщил, что прибыл в Майами. Как писал Reuters со ссылкой на источники, он приехал в США для встреч с членами администрации американского президента. Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Дмитриев провел в Майами «продуктивные и конструктивные встречи». Сам Дмитриев также назвал встречу «конструктивной».
На воскресенье, 1 февраля, был намечен новый раунд переговоров по Украине. Днем 1 февраля украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что трехсторонняя встреча состоится 4–5 февраля в Абу-Даби.
Позднее ТАСС сообщил, что раунд трехсторонних переговоров перенесен по согласию сторон.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции