Дмитриев сообщил, что улетает в Москву после встречи с делегацией США в Майами

Фото: Кирилл Дмитриев / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что улетает в Москву после встречи с делегацией США в Майами.

Дмитриев опубликовал фотографию карты с бортом в районе штата Массачусетс и подписал: «В Москву».

31 января Дмитриев сообщил, что прибыл в Майами. Как писал Reuters со ссылкой на источники, он приехал в США для встреч с членами администрации американского президента. Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Дмитриев провел в Майами «продуктивные и конструктивные встречи». Сам Дмитриев также назвал встречу «конструктивной».

На воскресенье, 1 февраля, был намечен новый раунд переговоров по Украине. Днем 1 февраля украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что трехсторонняя встреча состоится 4–5 февраля в Абу-Даби.

Позднее ТАСС сообщил, что раунд трехсторонних переговоров перенесен по согласию сторон.