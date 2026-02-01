ТАСС сообщил о согласии сторон на новую дату переговоров по Украине

Стороны согласовали перенос нового раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби на середину следующей недели, сообщил источник ТАСС. Зеленский объявил, что встречи пройдут 4-5 февраля

Абу-Даби, ОАЭ (Фото: StRa / Shutterstock)

Новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта перенесен на середину следующей недели по согласию сторон, сообщил источник ТАСС.

«Даты нового раунда в середине недели обозначены по согласию сторон», — сказал собеседник госагентства.

Ранее днем 1 февраля украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что трехсторонняя встреча состоится 4-5 февраля в Абу-Даби.

Четыре дня назад, 28 января, Кремль сообщал о планируемых переговорах на 1 февраля. «Ориентировочно, но пока исходим из этого», — отметил тогда представитель президента Дмитрий Песков. Как уточнял госсекретарь Марко Рубио, встреча 1 февраля планировалась как двусторонняя между Москвой и Киевом, а главной темой должен был стать территориальный вопрос.

Зеленский не уточнял, означает ли назначение даты трехсторонних переговоров перенос встречи 1 февраля, которая была запланирована как двусторонняя. До этого он допускал сдвиг сроков встречи из-за обострения отношений между США и Ираном.

Предыдущий раунд переговоров в трехстороннем формате прошел 23–24 января в Абу-Даби. Основной темой был территориальный вопрос, признаков компромисса по нему не наметилось, писал Reuters. Зеленский говорил, что для разрешения этого вопроса необходим прямой диалог на уровне глав государств.

The New York Times отмечала, что второй раунд трехсторонних переговоров был отложен после визита спецпредставителя российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в США 31 января.

Дмитриев встретился с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, министром финансов Скоттом Бессентом и комиссаром Федеральной службы по закупкам (FAS) в рамках Управления служб общего назначения Джошем Грюнбаумом.

Уиткофф назвал эти переговоры конструктивными. «Нас воодушевила эта встреча, она показывает, что Россия работает над обеспечением мира на Украине», — заявил он.

Дмитриев также счел встречу конструктивной. Он рассказал о «продуктивном» обсуждении в рамках американо-российской экономической рабочей группы. Эта группа в ходе первого раунда переговоров в Абу-Даби обсуждала в том числе финансирование восстановления пострадавших в ходе боевых действий территорий за счет замороженных в США российских активов.