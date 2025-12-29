 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

ЦБ признал сохранение высокой ключевой ставки неоправданным

ЦБ: сохранение высокой ключевой ставки может оказаться неоправданным
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров 19 декабря. В документе регулятор указал, что сохранение ставки на текущем высоком уровне в течение нескольких месяцев — до марта — на фоне замедления роста экономики может оказаться неоправданным.

Как отмечается в резюме, среди возможных последствий такого решения — чрезмерное охлаждение экономики и серьезное отклонение инфляции от целевого уровня (4%). На заседании часть участников выступала за более решительное снижение ставки, аргументируя это тем, что шаги менее 100 базисных пунктов (1 процентного пункта) недостаточно влияют на настройку денежно-кредитных условий. Тем не менее большинство членов совета директоров поддержали снижение на 50 пунктов.

ЦБ подчеркнул, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитной политики, которая необходима для возвращения инфляции к цели. При этом, согласно прогнозу регулятора, годовая инфляция уже в 2026 году может снизиться до 4–5%.

Читайте РБК в Telegram.

Ксения Потрошилина
Экономика ключевая ставка Инфляция Центробанк
