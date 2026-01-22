Стагнация, инфляция и рост цен: что в итоге ждет экономику в 2026 году
• 04:20 Трамп, дешевые кредиты и роль технологий ИИ в росте
• 10:40 Цифровизация, производительность и скрытая социальная занятость
• 18:45 СНГ: рост за счет России и снижение ее вклада
• 22:40 Конкуренция за влияние в регионе: Турция, Китай, ЕС
• 27:20 Скачок инфляции, вопросы к данным Росстата и эффект НДС
• 32:40 Ключевая ставка 16%, слабые инвестиции и риск рецессии
Заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов объяснил расхождение в оценках темпов роста и связал его с общим замедлением мировой экономики и ростом неопределенности из-за торговых конфликтов, геополитической напряженности и накопления долгов. По его словам, по итогам года мир избежал резкого спада, но устойчивость этого тренда остается под вопросом.
Отдельно обсуждались риски для российской экономики в 2026 году: высокая жесткость денежно-кредитной политики, ухудшение динамики инвестиций и ускорение инфляции в начале года. Белоусов отметил признаки торможения деловой активности и вероятность стагнационных сценариев, а также обратил внимание на изменения в странах СНГ: их рост в последние годы все меньше опирается на связи с Россией и все сильнее зависит от внутреннего спроса и внешнего капитала.
Смерть младенцев в роддоме Новокузнецка: что в итоге с медициной в России
Министр спорта Дегтярев — об Олимпиаде-2026 без флага и победах в CAS
Вечная мерзлота или глобальное потепление: что в итоге с климатом России
Налоги, риск рецессии и дорогие деньги: экономические итоги 2025 года
Новый мировой порядок и война как состояние: политические итоги года
Черкизон закрыли, гаджеты остались: Wylsacom — про iPhone и скучный рынок
Зубаревич — о дефицитах, ипотеке и госкомпаниях: что в итоге с регионами
Провалы в прокате и «Алиса в Стране чудес»: что в итоге с кинопрокатом
Рупии, фармацевтика и мигранты: что в итоге Россия получит от Индии
Рост въездного туризма, цены и сервис: где в итоге отдохнуть в России?
Хинштейн о дыре в бюджете, «памятнике безалаберности» и чиновниках
Рост НДС и повышение взносов: что в итоге с бизнесом в России?
Гейм-индустрия России между налогами и Китаем: что в итоге ждет рынок
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине