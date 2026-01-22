Стагнация, инфляция и рост цен: что в итоге ждет экономику в 2026 году

МВФ снизил прогноз роста экономики России до 0,8%, тогда как Минэкономразвития ожидает 1,3%. Чей сценарий ближе к реальности и что ждет экономику в 2026 году — обсудили в программе «Таманцев. В итоге» на Радио РБК

• 00:10 Мировой рост: избежали обвала, но нестабильность высока

• 04:20 Трамп, дешевые кредиты и роль технологий ИИ в росте

• 10:40 Цифровизация, производительность и скрытая социальная занятость

• 18:45 СНГ: рост за счет России и снижение ее вклада

• 22:40 Конкуренция за влияние в регионе: Турция, Китай, ЕС

• 27:20 Скачок инфляции, вопросы к данным Росстата и эффект НДС

• 32:40 Ключевая ставка 16%, слабые инвестиции и риск рецессии

Заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов объяснил расхождение в оценках темпов роста и связал его с общим замедлением мировой экономики и ростом неопределенности из-за торговых конфликтов, геополитической напряженности и накопления долгов. По его словам, по итогам года мир избежал резкого спада, но устойчивость этого тренда остается под вопросом.

Отдельно обсуждались риски для российской экономики в 2026 году: высокая жесткость денежно-кредитной политики, ухудшение динамики инвестиций и ускорение инфляции в начале года. Белоусов отметил признаки торможения деловой активности и вероятность стагнационных сценариев, а также обратил внимание на изменения в странах СНГ: их рост в последние годы все меньше опирается на связи с Россией и все сильнее зависит от внутреннего спроса и внешнего капитала.