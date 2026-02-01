Трамп ответил на угрозу Хаменеи региональной войной в случае атаки США

Дональд Трамп (Фото: Al Drago / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп в ответ на заявление Верховного лидера республики Али Хаменеи о региональном масштабе конфликта в случае удара США по Ирану выразил надежду на заключение ядерной сделки с республикой, сообщил пресс-пул Белого дома.

«У нас там (в направлении к Ирану. — РБК) самые большие и мощные корабли в мире <...> Надеюсь, мы заключим сделку. Если мы не заключим сделку, то узнаем, был ли он прав», — сказал Трамп.

По словам Хаменеи, Тегеран не стремится к агрессии, но готов жестко ответить на любые действия, угрожающие стране.

Аятолла также заявил, что недавние беспорядки в Иране, сопровождавшиеся погромами и нападениями, носили характер попытки дестабилизации и были направлены на подрыв системы управления, однако власти смогли их подавить.

Обострение риторики произошло на фоне заявлений Трампа о направлении к Ирану авианосной группы во главе с USS Abraham Lincoln и возможном применении силы в случае отсутствия прогресса по ядерной сделке. Позднее в Тегеране сообщили о прогрессе в организации переговоров с Вашингтоном, а сам Трамп выразил надежду на достижение договоренностей.

В то же время иранские власти подчеркнули, что не готовы к прямым переговорам при сохранении угроз со стороны США. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о повышенной боевой готовности, предупредив, что в случае удара целями могут стать израильская территория и американские базы на Ближнем Востоке.