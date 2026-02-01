 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Медведев процитировал Булгакова, говоря о Зеленском

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Секретариат заместителя председателя Совета безопасности России / ТАСС)

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому «не сносить» головы, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Видео опубликовано в телеграм-канале Медведева.

«Судьбу этого персонажа я обсуждать не хочу, поскольку он уже настолько всем нам набил оскомину. Я даже сужу по тому, что коллеги пишут. Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин, «Аннушка уже пролила масло». И, значит, головы ему не сносить», — сказал Медведев.

ТАСС уточняет, что речь шла о Зеленском.

«Аннушка уже пролила масло» — крылатая фраза из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Ее произносит Воланд, говоря о судьбе председателя МАССОЛИТа Берлиоза, подчеркивая, что цепь событий уже запущена и исход неизбежен. По сюжету Аннушка случайно проливает подсолнечное масло на трамвайных путях, Берлиоз поскальзывается и попадает под трамвай, погибая. Фраза стала символом предопределенности и невозможности изменить ход событий.

Зеленский допустил повторное выдвижение в президенты Украины
Политика
Владимир Зеленский

Россия готова гарантировать безопасность Зеленскому в случае его согласия на переговоры с президентом Владимиром Путиным в Москве, сообщил ранее помощник главы государства Юрий Ушаков.

Ранее Axios сообщал, что после переговоров в Абу-Даби стороны приблизились к возможной встрече лидеров России и Украины. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял о готовности Зеленского обсуждать территориальные вопросы и будущее Запорожской АЭС.

В Кремле подчеркивают, что, несмотря на позицию Москвы о нелегитимности Зеленского после истечения срока его полномочий и признание Верховной рады единственным легитимным органом власти на Украине, Россия готова вести переговоры с представителями Киева при наличии политической воли и при условии, что встреча на высшем уровне станет итогом заранее подготовленных решений.

Плугина Ирина
Дмитрий Медведев Владимир Зеленский Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
