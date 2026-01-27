Сибига рассказал, что при встрече могут обсудить Зеленский и Путин

По словам главы МИД Украины, Зеленский готов обсудить с Путиным вопросы территорий и Запорожской АЭС. Как уточнил Сибига, именно эти две темы остаются самыми чувствительными и до сих пор не согласованными в рамках мирного процесса

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы территорий и будущего Запорожской АЭС, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью «Европейской правде».

Сибига уточнил, что именно эти две темы остаются самыми чувствительными и до сих пор не согласованными в рамках мирного процесса — речь идет о территориях и о будущем контроле над Запорожской АЭС. По словам главы МИДа, Зеленский готов обсудить их напрямую на встрече с Путиным.

При этом Сибига заявил, что не считает нужной свою встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и призвал не создавать «параллельные треки» переговоров. Он добавил, что сейчас работают сформированные переговорные команды, в которые входят представители МИДа, и они уже обсуждали параметры прекращения огня и порядок мониторинга или верификации перемирия.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Выборы должны были состояться 31 марта того же года, однако их отменили, поскольку в стране с начала российской военной операции введено военное положение. Закон о его правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления. В 2023 году на Украине отменили выборы в Раду, которые должны были состояться в октябре, исходя из тех же соображений. Путин отметил, что теперь легитимностью обладает только Рада. Тем не менее президент говорил, что, хотя Москва и считает Зеленского нелегитимным лидером, Россия готова вести переговоры с «кем угодно», если у Украины есть такое желание.

Ранее Зеленский уже говорил о готовности к встрече с Путиным в августе 2025 года. Тогда украинский лидер призвал Москву начать договариваться, где и когда это может произойти. Он также называл статус Запорожской атомной электростанции одной из красных линий для Киева наряду с территориальным вопросом.

Накануне Зеленский заявил, что следующие трехсторонние переговоры России, Украины и США состоятся в воскресенье, 1 февраля. Он отметил, что дата пока предварительная и «будет хорошо, если удастся ускорить эту встречу». Он пообещал, что Украина будет «максимально подготовлена» по всем вопросам, которые предстоит обсудить и согласовать.

В Кремле в тот же день сообщили, что продолжение трехсторонних переговоров намечено на следующую неделю, «впереди предстоит очень серьезная работа», но точных сроков пока нет.

По словам украинского президента, на прошедшей встрече обсуждались в основном вопросы «военного характера».

Речь идет о встречах, которые прошли в Абу-Даби 23–24 января в закрытом режиме, основным и самым сложным стал территориальный вопрос, признаков компромисса по нему не наблюдалось, передавал Reuters. Зеленский это подтвердил, подчеркнув, что Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от претензий на территории. В Кремле указали, что территориальные вопросы, которые входят в «формулу Анкориджа», имеют принципиальное значение для России.

Встрече в Абу-Даби предшествовали переговоры в Москве 22 января, в которых участвовали Путин, Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Запорожская АЭС находится под контролем России с марта 2022 года и расположена на территории Запорожской области, включенной в состав России в октябре 2022-го. При этом интеграция станции в российскую энергосистему не завершена — из-за боевых действий станция находится в режиме «холодного останова» (безопасное состояние реактора, при котором ядерная реакция прекращена, температура и давление снижены, энергоблок не генерирует электроэнергию, но системы охлаждения отводят от топлива тепло). 18 января в районе станции ввели локальный режим прекращения огня, чтобы провести ремонт линии электропередачи. На следующий день линия «Ферросплавная-1» была вновь введена в эксплуатацию.