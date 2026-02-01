 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский допустил повторное выдвижение в президенты Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
По его словам, это решение зависит от окончания боевых действий. В прошлом году на фоне коррупционного скандала доверие к Зеленскому на Украине заметно снизилось
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский может снова выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Об этом сам политик сообщил в интервью Český rozhlas («Чешское радио»).

«Я не знаю. Это зависит от того, как закончится эта война», — ответил украинский лидер на вопрос о том, чем займется после окончания боевых действий.

Зеленский добавил, что иногда думает о повторном выдвижении.

Проведет ли Украина выборы и референдум о мире в 2026 году
Политика
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

Выборы президента Украины, запланированные на март 2024 года, были отложены на неопределенное время из-за действующего военного положения. Зеленский подчеркивал, что технически страна готова к проведению выборов, но это возможно только после завершения боевых действий или при наличии надежных гарантий безопасности. По его мнению, при такой поддержке выборы могли бы быть организованы в течение 60–90 дней.

Президент России Владимир Путин заявил о нелегитимности Зеленского, считая законными представителями власти Верховную раду и ее спикера Руслана Стефанчука. Тот не согласился, отметив сохранение полномочий Зеленского до инаугурации нового президента.

В прошлом году рейтинг доверия к украинскому президенту, согласно опросам, которые проводил независимый Киевский международный институт социологии (КМИС), постепенно снижался. В конце года на фоне коррупционного скандала и связанного с ним расследования доверие к Зеленскому упало вдвое.

NYT также писала, что коррупционный скандал вокруг украинского государственного предприятия «Энергоатом» стал «разительным поворотом» в судьбе Зеленского. Хотя он и не коснулся лидера Украины напрямую, «бросил тень» на его образ как лидера, способного «навести порядок» в украинской политике. Издание поясняло, что сам Зеленский прежде публично делал акцент на борьбе с коррупцией.

В декабре Зеленский отмечал, что для выборов в стране «должны быть законодательные возможности проведения», а также безопасность проведения выборов. 26 декабря глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что украинские власти изучают возможность проведения выборов в гибридном режиме, в том числе частично — онлайн.

Главным соперником Зеленского в президентской гонке называют бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины, посла в Великобритании Валерия Залужного. Сам генерал, однако, утверждал, что не планирует выдвигаться на возможных выборах и считает их недопустимыми во время военных действий.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Украина Владимир Зеленский выборы президента политика военное положение
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский заявил, что Украина не отдаст Донбасс и ЗАЭС «без боя»
Политика
Лавров назвал неадекватным Зеленского после слов об «оптимальных потерях»
Политика
Зеленский поручил главе Минобороны решить проблему с «бусификацией»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Минобороны сообщило об ударе по транспортной инфраструктуре ВСУ Политика, 13:23
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Минздрав утвердил первые постоянные рекомендации по лечению COVID-19 Общество, 13:08
В Волгограде временно установили дорожные знаки с надписью «Сталинград» Общество, 13:06
Клуб Овечкина отыгрался с 0:3 и победил Спорт, 13:03
«Он просто застенчивый»: как помочь ребенку, если у него нет друзейПодписка на РБК, 13:02
WSJ узнала о секретной сделке «шейха-шпиона» с криптокомпанией Трампа Бизнес, 13:01
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Польские военные заявили о прилете новых шаров со стороны Белоруссии Политика, 12:58
Фреска с лицом премьера Италии стала причиной проверки епархии и властей Политика, 12:48
От деменции до рака: как состояние зубов влияет на весь организмПодписка на РБК, 12:42
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Минобороны сообщило о взятии сел Зеленое и Сухецкое Политика, 12:37
Российский боксер не смог защитить титул чемпиона IBF Спорт, 12:37
Маск заявил об успехе в ограничении использования Россией сети Starlink Политика, 12:26