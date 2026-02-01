Зеленский допустил повторное выдвижение в президенты Украины

По его словам, это решение зависит от окончания боевых действий. В прошлом году на фоне коррупционного скандала доверие к Зеленскому на Украине заметно снизилось

Владимир Зеленский (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский может снова выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Об этом сам политик сообщил в интервью Český rozhlas («Чешское радио»).

«Я не знаю. Это зависит от того, как закончится эта война», — ответил украинский лидер на вопрос о том, чем займется после окончания боевых действий.

Зеленский добавил, что иногда думает о повторном выдвижении.

Выборы президента Украины, запланированные на март 2024 года, были отложены на неопределенное время из-за действующего военного положения. Зеленский подчеркивал, что технически страна готова к проведению выборов, но это возможно только после завершения боевых действий или при наличии надежных гарантий безопасности. По его мнению, при такой поддержке выборы могли бы быть организованы в течение 60–90 дней.

Президент России Владимир Путин заявил о нелегитимности Зеленского, считая законными представителями власти Верховную раду и ее спикера Руслана Стефанчука. Тот не согласился, отметив сохранение полномочий Зеленского до инаугурации нового президента.

В прошлом году рейтинг доверия к украинскому президенту, согласно опросам, которые проводил независимый Киевский международный институт социологии (КМИС), постепенно снижался. В конце года на фоне коррупционного скандала и связанного с ним расследования доверие к Зеленскому упало вдвое.

NYT также писала, что коррупционный скандал вокруг украинского государственного предприятия «Энергоатом» стал «разительным поворотом» в судьбе Зеленского. Хотя он и не коснулся лидера Украины напрямую, «бросил тень» на его образ как лидера, способного «навести порядок» в украинской политике. Издание поясняло, что сам Зеленский прежде публично делал акцент на борьбе с коррупцией.

В декабре Зеленский отмечал, что для выборов в стране «должны быть законодательные возможности проведения», а также безопасность проведения выборов. 26 декабря глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что украинские власти изучают возможность проведения выборов в гибридном режиме, в том числе частично — онлайн.

Главным соперником Зеленского в президентской гонке называют бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины, посла в Великобритании Валерия Залужного. Сам генерал, однако, утверждал, что не планирует выдвигаться на возможных выборах и считает их недопустимыми во время военных действий.