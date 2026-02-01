Модельное агентство из Краснодара опровергло связь с делом Эпштейна

Джеффри Эпштейн (Фото: Uma Sanghvi / Zuma / Global Look Press)

Основательница модельного агентства Shtorm models из Краснодара Дана Борисенко отвергла любую связь компании с делом миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Об этом девушка сообщила в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Сейчас везде в интернете ходит информация про Эпштейна. <...> Один из краснодарских журналистов <...> в своем телеграм-канале написал название моего агентства! После чего другие паблики подхватили эту волну! <...> Я никогда и никого не отправляла даже на зарубежные контракты в модельные агентства Америки», — заявила Борисенко.

Борисенко назвала информацию о связи агентства с делом Джеффри Эпштейна клеветой. «Сайт из-за посещения такого количества людей хостинг заблокировал! Куча сообщений от незнакомых людей, которые просто прочитали в телеграм-канале это вранье и сразу начали писать мне с угрозами! Что происходит в этом мире? сколько злости и гнева!», — написала она.

РБК обратился за комментарием к владелице агентства Дане Борисенко.

В 2008 году Эпштейн признал вину в организации проституции и получил мягкий приговор. В 2019 году его вновь арестовали по обвинениям в торговле несовершеннолетними. В августе того же года финансист покончил с собой в тюрьме. Его соратница Гислейн Максвелл была приговорена к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми.

В декабре 2025 года Минюст США опубликовал рассекреченные материалы по делу Эпштейна. Архив включает более 30 тыс. документов. Демократы отмечали, что Минюст США удаляет упоминания президента США Дональда Трампа из материалов. Так, с публичной страницы Минюста США без пояснений исчезли как минимум 16 файлов, опубликованных в рамках рассекречивания документов. В опубликованных тогда материалах американского президента обвинили в изнасиловании.

В январе The Telegraph, изучив новые материалы из дела покойного финансиста, сообщил, что в личных письмах Эпштейна зафиксированы его утверждения, что основателю Microsoft Биллу Гейтсу после связи с «русскими девушками» потребовались лекарства. Представитель Гейтса счел абсурдными утверждения из файлов Эпштейна.