В файлах Эпштейна есть упоминания Жириновского

Бывший глава ЛДПР Владимир Жириновский упоминается в опубликованных американским Минюстом файлах Эпштейна пять раз. Его имя и фамилия фигурируют в статьях The Economist и Foreign Affairs о российской политике

Фото: Epsilon / Getty Images

Имя и фамилия экс-главы ЛДПР Владимира Жириновского упоминаются в файлах Джеффри Эпштейна пять раз. Документы опубликовал Минюст США.

Жириновский упоминается в нескольких статьях The Economist и Foreign Affairs о российской политике. Политик упоминается в статьях наряду с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и действующим председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. В одном из текстов его называют «клоуном националистом». Почему Минюст США опубликовал эти файлы, не уточняется.

30 января в США обнародовали еще 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна. Часть материалов отредактирована, в частности, скрыты персональные данные жертв.

В документах, в частности, фигурирует президент США Дональд Трамп. Там говорится об имеющейся у ФБР неподтвержденной информации о том, что более 30 лет назад в Нью-Джерси девочку-подростка принудили к сексу с Трампом.

Также в файлах упоминается миллиардер Илон Маск. The Telegraph писала, что бизнесмен интересовался о возможности приезда на остров Эпштейна. Сам Маск неоднократно отрицал какую-либо связь с финансистом и заявлял, что отказывался от неоднократных приглашений на его остров.

В 2008 году Эпштейн признал вину в организации проституции и получил мягкий приговор. В 2019 году его вновь арестовали по обвинениям в торговле несовершеннолетними. В августе того же года финансист покончил с собой в тюрьме. Его соратница Гислейн Максвелл была приговорена к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми.