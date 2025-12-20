Минюст США опубликовал материалы по делу Эпштейна

Минюст США обнародовал материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними.

Представленные файлы разделены на четыре части. В уведомлении на сайте ведомства говорится, что в связи со сроком, который установил конгресс, «были предприняты все разумные усилия для проверки и редактирования личной информации, касающейся жертв и других частных лиц», но из-за большого объема данных файлы могут «непреднамеренно включать» конфиденциальный контент, «в том числе материалы сексуального характера».

CBS уточняет, что это только часть данных. Ранее заместитель генерального прокурора Тодд Бланш сообщал, что ведомство не успеет опубликовать все документы к дедлайну, который истекает 19 декабря. Бланш говорил, что будет раскрыто «несколько сотен тысяч» документов, включая фотографии и другие материалы, но их проверка продолжается для обеспечения анонимности пострадавших, и новые партии будут публиковаться в ближайшие недели

