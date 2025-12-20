 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Минюст США опубликовал материалы по делу Эпштейна

Минюст США обнародовал материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними.

Представленные файлы разделены на четыре части. В уведомлении на сайте ведомства говорится, что в связи со сроком, который установил конгресс, «были предприняты все разумные усилия для проверки и редактирования личной информации, касающейся жертв и других частных лиц», но из-за большого объема данных файлы могут «непреднамеренно включать» конфиденциальный контент, «в том числе материалы сексуального характера».

CBS уточняет, что это только часть данных. Ранее заместитель генерального прокурора Тодд Бланш сообщал, что ведомство не успеет опубликовать все документы к дедлайну, который истекает 19 декабря. Бланш говорил, что будет раскрыто «несколько сотен тысяч» документов, включая фотографии и другие материалы, но их проверка продолжается для обеспечения анонимности пострадавших, и новые партии будут публиковаться в ближайшие недели

Материал дополняется

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Минюст США опубликовал материалы по делу Эпштейна Политика, 00:10
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Банки Армении и Сербии ужесточили проверки операций россиянПодписка на РБК, 00:00
Politico узнало, во сколько кредит Украине обойдется Евросоюзу Политика, 19 дек, 23:51
Туск рассказал о мнении в Польше, что не все украинцы ценят ее усилия Политика, 19 дек, 23:37
Число отравившихся в подмосковном пансионате достигло 30 Общество, 19 дек, 23:19
Постпред США при НАТО счел, что Киеву стоит готовиться к боям в 2026 году Политика, 19 дек, 22:55
Лондон исключил использование активов России после отказа от этого в ЕС Политика, 19 дек, 22:39
Из бельгийского музея похитили кольцо Наполеона с бриллиантами Общество, 19 дек, 22:37
Кабмин разрешил Минобороны прекратить сотрудничество с рядом стран Европы Политика, 19 дек, 22:25
Рубио поздравил Лаврова с Рождеством во время своей пресс-конференции Политика, 19 дек, 22:23
В США закрывали военную авиабазу в Аризоне на фоне сообщений о стрельбе Общество, 19 дек, 22:04
Рубио оценил возможность эскалации между Россией и США из-за Венесуэлы Политика, 19 дек, 21:46
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 19 дек, 21:46