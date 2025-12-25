 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

В опубликованных файлах Эпштейна Трампа обвинили в изнасиловании

В опубликованных материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна президента США Дональда Трампа обвинили в изнасиловании, документ с номером EFTA00020518 включен в массив материалов, опубликованных на сайте Минюста США.

В файле описываются показания водителя лимузина, который в 1995 году вез Трампа в аэропорт и стал свидетелем телефонного разговора, который показался ему «крайне тревожным». Согласно показаниям, Трамп неоднократно произносил имя «Джеффри» и делал отсылки к «издевательствам над какой то девушкой». Водитель не знал, с кем именно велся разговор и о ком шла речь.

Далее в документе приводится рассказ женщины, имя которой скрыто. Она утверждала, что «он изнасиловал меня», пояснив, что речь идет о Трампе и Джеффри Эпштейне. По ее словам, «какая то девушка с необычным именем» привела ее в «роскошный отель или здание». Женщина также заявляла, что опасалась обращаться в полицию из-за угрозы своей жизни.

В файле указано, что позднее женщина все же сообщила в полицию, а затем перестала выходить на связь. Водителю сообщили, что она была найдена погибшей в штате Оклахома; официально смерть была признана самоубийством, хотя, как следует из пересказа, на месте происшествия высказывались сомнения в этой версии. Сведения также приведены со слов источника и не подтверждены судебными решениями.

Трамп по меньшей мере восемь раз летал на частном самолете Эпштейна
Политика
Дональд Трамп

Ранее Минюст США опубликовал новую часть рассекреченных материалов по делу Эпштейна с упоминаниями Трампа. Архив включает более 30 тыс. документов. Демократы отмечали, что Минюст США удаляет упоминания Трампа из материалов. Так, с публичной страницы Минюста США без пояснений исчезли как минимум 16 файлов, опубликованных в рамках рассекречивания документов.

В материалах содержатся различные заявления, переписка и свидетельства, собранные ФБР в том числе накануне президентских выборов 2020 года. В Минюсте подчеркнули, что значительная часть утверждений носит непроверенный, ложный или сенсационный характер и не подтверждена доказательствами.

В 2008 году Эпштейн признал вину в организации проституции и получил мягкий приговор. В 2019 году его вновь арестовали по обвинениям в торговле несовершеннолетними. В августе того же года финансист покончил с собой в тюрьме в тюрьме. Его соратница Гислейн Максвелл была приговорена к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми.

Плугина Ирина
Дональд Трамп Джеффри Эпштейн изнасилование обвинение
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
