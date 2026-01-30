 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В файлах Эпштейна нашли данные о Билле Гейтсе и «русских девушках»

Эпштейн написал письмо о том, что Биллу Гейтсу потребовались лекарства после связи с девушками русского происхождения, обнаружила The Telegraph в переписке финансиста. WSJ ранее сообщала, что Эпштейн пытался шантажировать Гейтса
Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн (Фото: U.S. Justice Department / Reuters)

В личных письмах миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, нашли его утверждения, что основателю Microsoft Биллу Гейтсу после связи с «русскими девушками» потребовались лекарства. Об этом пишет The Telegraph, изучив новые материалы из дела покойного финансиста.

В материалах есть и электронные письма, которые Эпштейн отправлял сам себе в июле 2013 года. В них финансист критикует Гейтса, пишет о якобы полученной основателем Micosoft инфекции и его просьбе скрыть это от своей на тот момент жены Мелинды (пара развелась весной 2021 года, через 27 лет брака). Там же Эпштейн утверждает, что Гейтс просил его достать антибиотики, чтобы «тайком дать Мелинде».

Среди отправленных Эпштейном самому себе писем был текст документа, в котором объявлялось об уходе из Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Эпштейн никогда не работал в этой организации, а потом, пишет The Telegraph, он мог составить документ для другого человека. В тексте сказано: «Я оказался втянут в серьезный супружеский спор между Мелиндой и Биллом».

«В качестве его правой руки меня просили и неправомерно вовлекали в действия, которые варьировались от морально неприемлемых до этически сомнительных, и меня неоднократно просили делать вещи, которые приближаются к грани незаконности и потенциально переступают ее», — сказано в письме.

«От помощи Биллу в приобретении лекарств для того, чтобы справиться с последствиями сексуальных связей с русскими девушками, до содействия его незаконным связям с замужними женщинами», — говорится в том же документе.

Супругов Клинтон привлекут к ответственности в рамках дела Эпштейна
Политика
Билл и Хиллари Клинтоны

30 января Минюст США обнародовал еще 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков, сообщил первый заместитель главы ведомства Тодд Бланш. Часть материалов отредактирована, в частности, скрыты персональные данные жертв.

В 2023 году The Wall Street Journal писала, что Эпштейн пытался использовать личную жизнь Гейтса как возможный инструмент шантажа. По данным издания, финансист угрожал основателю Microsoft из-за его тайного романа с бриджисткой из России. Газета сообщала также, что возможной причиной развода Гейтсов могло быть общение миллиардера с Эпштейном: Мелинда Гейтс еще в 2013 году выражала опасение по поводу их контактов.

Гейтс заявлял, что у него не было с Эпштейном ни делового партнерства, ни дружбы.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Персоны
Джеффри Эпштейн Билл Гейтс Минюст США
Билл Гейтс фото
Билл Гейтс
предприниматель, сооснователь компании Microsoft
28 октября 1955 года
