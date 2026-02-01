МИД объяснил, почему Россию не устроят французские военные на Украине

Александр Грушко (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Идея размещения контингентов западных стран на территории Украины остается неприемлемой для России, заявил «РИА Новости» замглавы МИДа Александр Грушко.

«Мы заявляли о том, что это неприемлемо, никакого членства НАТО и никаких иностранных сил. Никакой разницы нет, если, скажем, на голове французского капрала будет кепка, на ней написано «НАТО» или «ЕС». От этого дело не меняется», — сказал Грушко, подчеркнув, что Россия не отказывалась от ранее обозначенной позиции.

Украине будет обеспечена безопасность при условии, что ее территорию не будут использовать в качестве плацдарма для создания угроз России, и Москва должна быть в этом убеждена, подчеркнул Грушко.

Как сообщил 28 января госсекретарь Марко Рубио, США достигли общего согласия с Украиной по проекту гарантий безопасности, план предусматривает размещение на ее территории войск из нескольких стран Европы, прежде всего — из Франции и Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, подтвердил готовность проекта гарантий, уточнив, что украинская сторона ждет информации о месте, где документ будет подписан.

Financial Times сообщила, что США увязывают гарантии безопасности для Украины с подписанием мирного соглашения, включая отказ от Донбасса, но Белый дом это опроверг. По версии Reuters, Вашингтон не принуждает Киев к территориальным уступкам, однако гарантии возможны только после мирного соглашения. Зеленский заявил, что Украина не откажется от территориальных претензий.

Россия, в свою очередь, исключает размещение войск НАТО на Украине и считает возможное появление европейских сил угрозой у своих границ.