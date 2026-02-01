МИД объяснил, почему Россию не устроят французские военные на Украине
Идея размещения контингентов западных стран на территории Украины остается неприемлемой для России, заявил «РИА Новости» замглавы МИДа Александр Грушко.
«Мы заявляли о том, что это неприемлемо, никакого членства НАТО и никаких иностранных сил. Никакой разницы нет, если, скажем, на голове французского капрала будет кепка, на ней написано «НАТО» или «ЕС». От этого дело не меняется», — сказал Грушко, подчеркнув, что Россия не отказывалась от ранее обозначенной позиции.
Украине будет обеспечена безопасность при условии, что ее территорию не будут использовать в качестве плацдарма для создания угроз России, и Москва должна быть в этом убеждена, подчеркнул Грушко.
Как сообщил 28 января госсекретарь Марко Рубио, США достигли общего согласия с Украиной по проекту гарантий безопасности, план предусматривает размещение на ее территории войск из нескольких стран Европы, прежде всего — из Франции и Великобритании.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, подтвердил готовность проекта гарантий, уточнив, что украинская сторона ждет информации о месте, где документ будет подписан.
Financial Times сообщила, что США увязывают гарантии безопасности для Украины с подписанием мирного соглашения, включая отказ от Донбасса, но Белый дом это опроверг. По версии Reuters, Вашингтон не принуждает Киев к территориальным уступкам, однако гарантии возможны только после мирного соглашения. Зеленский заявил, что Украина не откажется от территориальных претензий.
Россия, в свою очередь, исключает размещение войск НАТО на Украине и считает возможное появление европейских сил угрозой у своих границ.
