0

FT узнала, что США связали гарантии Украине с уступкой Донбасса

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Киев должен признать утрату Донбасса для получения гарантий от США и поставок оружия в мирное время, намекнули американские власти. Зеленский после переговоров снова отказался от территориальных уступок
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Белый дом дал понять властям Украины, что получение гарантий безопасности зависит от согласия на мирное соглашение, включающее уступку Донбасса в пользу России, сообщает Financial Times со ссылкой на восемь источников, знакомых с переговорами.

Вашингтон также намекнул Киеву, что пообещает предоставить больше вооружений для ВСУ в мирное время, если Украина выведет войска из контролируемых ею районов Донбасса.

Вашингтон предложил, что американские гарантии Украине могут включать положение, схожее со статьей НАТО о коллективной обороне, обещание скоординированного военного ответа в случае продолжительного нападения. По версии собеседника FT, обещанные гарантии могут быть слишком расплывчатыми для Киева и чрезмерно широкими для Москвы.

Возьмут ли США на себя какие-либо обязательства до сих пор остается не ясным, рассказал изданию высокопоставленный украинский чиновник. «Они останавливаются каждый раз, когда могут быть подписаны гарантии безопасности», — пояснил он. По словам собеседников FT, украинские власти хотят получить конкретные гарантии прежде, чем уступать какие-либо земли.

В офисе Зеленского не ответили на вопросы FT. Но неофициально источник в Киеве подтвердил, что американская сторона «использует гарантии… чтобы подтолкнуть Украину» к уступкам, которые, как они считают, могут заставить «Россию сесть за стол переговоров». Со слов собеседника издания, украинский президент Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп в Давосе решили доработать документ о гарантиях, это стало одной и главных причин, почему соглашение так и не подписали.

Зеленский отказался уступать территории и потребовал компромиссов от США
Политика
Фото:Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Белый дом официально отверг информацию издания и назвал абсолютной ложью. «Жаль, что Financial Times позволяет злоумышленникам анонимно лгать, чтобы подорвать мирный процесс, который находится в отличном состоянии после исторической трехсторонней встречи, состоявшейся в эти выходные в Абу-Даби», — сказала заместитель пресс—секретаря Белого дома Анна Келли.

Власти России требуют выхода украинских войск из оставшихся районов Донбасса для прекращения конфликта. «Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий — тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями», — пояснил президент Владимир Путин. Россия присоединила Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области осенью 2022 года.

Украинские власти настаивают, что отвод войск из этого региона должен быть обоюдным. «Если мы отходим на 5 км, то и они на 5 км. Мы на 10, и они на 10. И тогда есть такая [демилитаризованная] зона», — подчеркнул Зеленский. После переговоров в Абу-Даби он снова заявил, что Киев отказываться от претензий на территории не намерен, а пойти на компромисс должны и США.

О чем делегации России, Украины и США договорились в Абу-Даби
Политика
Фото:Reuters

Читайте РБК в Telegram.

